Коронавирус в Твери, последние новости на 28 декабря 2021: женщина в реке и труп мужчины в подъезде

В произошедших трагических случаях разбираются правоохранители. Фото: СУ СК РФ по Тверской области; ГУ МЧС по Тверской области

Последние новости о коронавирусе в Твери на 28 декабря 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 97893 случаев заражения (+275 за сутки).

Выздоровели 87 631 пациентов (+424 за сутки).

На карантине - 7940 заболевших, (-157 за сутки).

Умерли 2322 человек (+8 за сутки).

Прививку сделали 600 069 человек, за последние сутки – 288 человек.

Лидирует по заболеваемости Тверь. В областной столице всего зафиксировано 34440 случаев заражения коронавирусом (+94 заразившихся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 7443 (+8),

Ржев - 5467 (+25),

Калининский район - 4430 (+3),

Вышневолоцкий городской округ - 3841 (+14),

Торжок - 3330 (+20),

Кимры - 2813 (+5).

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В Твери на Волге женщина провалилась под лёд.

Сообщение о том, что в центре Твери на Волге женщина провалилась под лёд, поступило в ГУ МЧС России по Тверской области 27 декабря.

На место прибыли спасатели ПСЧ-4, СПСЧ, аварийно-спасательной службы, службы пожаротушения, а также и бригада скорой медицинской помощи.

- Жительница при падении повредила ногу и самостоятельно добраться до берега из-за травмы не смогла, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

Пострадавшей оказали помощь, на носилках доставили на берег и передали сотрудникам скорой помощи.

Труп мужчины нашли в подъезде многоэтажки в Твери.

Московским межрайонным следственным отделом г.Тверь СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины 1982 года рождения.

Тело погибшего без признаков насильственной смерти, было найдено в подъезде многоквартирнго дома 26 декабря.

Следователь и сотрудники полиции осмотрели место происшествия. Следов совершения преступления не обнаружено. Опрошены возможные свидетели. С целью установления причины смерти погибшего назначена судебно-медицинская экспертиза.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.