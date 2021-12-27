В больнице Твери не приняли нуждающуюся в помощи женщину, и она умерла в машине у дочери

Анне Комаровой было всего 38 лет. Фото: VK/Владислава Кочекова

В Твери, не получив необходимой медицинской помощи, умерла еще молодая 38-летняя женщина - Анна Комарова. Осиротели два ее несовершеннолетних ребенка и 21-летняя дочь. Без бабушки остался маленький внук.

Некоторыми деталями этой трагической истории в соцсети поделилась подруга семьи. «КП»-Тверь» узнала подробности у дочери Анны Комаровой, Владиславы. Она винит в смерти матери врачей. Говорит, что все произошло из-за их халатности и равнодушия.

Анна с дочкой Владиславой. Фото: VK/Владислава Кочекова

Владислава сообщила, что 24 декабря ранним утром, в начале пятого, она вызвала маме «скорую»: женщине стало очень плохо.

Как рассказала ее дочь, у Анны сильно болели голова и живот, немели руки и ноги, ее тошнило и рвало, при попытке встать теряла сознание.

Приехавшие медики из «Скорой помощи» поставили диагноз «тахикардия» и сделали ей укол. После этого уехали. Однако Анне Комаровой лучше не стало.

- Мама была бледного цвета, с синяками под глазами и синеватым языком. В 11:30 был вызван участковый терапевт. В 12 часов маме стало еще хуже, и я повторно пыталась вызвать «скорую помощь». В вызове мне отказали, сказав: «Вызывайте участкового врача на дом», - сообщила Владислава.

В обед после 13:00 пришла врач-терапевт из поликлиники, поставила диагноз «панкреатит», но под вопросом. Сказала дочке, чтобы срочно вызвала «скорую» для госпитализации.

Было уже полвторого. Владислава вновь попыталась вызвать «скорую помощь». Там ответили: «Ожидайте».

«Скорая» все не ехала и не ехала. Время шло, Анне Комаровой становилось все хуже. Дочь очень сильно нервничала. Она еще несколько раз звонила в «Скорую», но получала один и тот же ответ: «Ожидайте».

Примерно в 15:30 Владислава решила везти маму в больницу на своей машине. Анна уже практически не могла сама передвигаться.

Они живут в Заволжском районе, но дочка поехала в горбольницу № 6 на улице Орджоникидзе.

- Я поехала туда, потому что эта больница была, как мне показалось тогда, ближе всех, - пояснила Владислава.

Но в 6-й горбольнице ее маму отказались госпитализировать.

- Мне ответили: «Мы не можем вам помочь, езжайте в другую больницу». Я умоляла их помочь ей, так как боялась, что уже не довезу. Они закрыли перед мной дверь, - вспоминает потерявшая маму Владислава.

По ее рассказу, когда после безрезультатных попыток воззвать к помощи врачей этой больницы она вернулась к машине, ее мама была без сознания.

- Я тут же начала кричать, мой младший братик бил им в дверь, я кричала: «Помогите!»

В итоге Анна Вячеславовна Комарова скончалась на заднем сиденье в машине дочери рядом с 6-й горбольницей.

Только после этого тело женщины согласились забрать в больницу. При этом, по словам Владиславы, еще уронили дважды на входе.

Несчастная дочь рассказала также, что «скорая» так и не приехала: даже вечером не нашли свободную бригаду.

«КП»-Тверь» на момент написания заметки не смогла дозвониться до главврача горбольницы № 6, а также получить комментарий в службе скорой помощи Твери.

Мы направили запрос в областной Минздрав с просьбой пояснить, как такое могло случиться, почему умирающая женщина в столице региона своевременно не получила должной медпомощи.

По линии правительства Тверской области нами получен следующий ответ:

«По ситуации правительством Тверской области назначена служебная проверка с привлечением соответствующих специалистов».

Пресс-служба правительства Тверской области также распространила следующий комментарий:

«Ситуация в семье Комаровых из Твери, где 24 декабря умерла мама, находится на контроле в Минсоцзащиты и Миндемографии, семье оказывается помощь в решении бытовых вопросов, в организации похорон, а также в оформлении родственниками опеки над детьми. По части документов необходимые меры были приняты уже сегодня, 28 декабря работа в этом направлении будет продолжена. Семья будет находиться на контроле вплоть до завершения оформления документов и далее ей будет оказываться вся необходимая помощь».