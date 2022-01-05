Глас народа-глас божий: Почему горку на площадке в Старице прозвали «детской часовней»

Вот такая горка в Старице. Фото: Любовь Абракадаброва

В Старице, на детской площадке в самом центре города, установили горку, которая силуэтом должна была напоминать замок, ну или домик. Но в связи с тем, что город славится обилием храмов, местные жители тут же узнали в развлекательном объекте собирательный образ часовни, включающей в себя элементы барокко, и, соответственно, прозвали его "детская часовня".

Во внешнем облике горки, действительно, можно разглядеть окна с характерными наличниками, ленточный руст, колокольню со шпилем.

Объект пользуется у местных детей большой популярностью, ведь, ходят слухи, что если малыш загадает желание и скатится с жёлоба, то желание непременно сбудется.

Лично для меня происходящее диковато, поскольку формирует у детей неправильное, на мой взгляд, представление о религии.

Но здесь можно порассуждать, вопрос дискуссионный... Может и неплохо это, что ребёнок с малых лет впитывает элементы православной культуры... но в обществе, в котором обострено отношение к религиозным вопросам, думается мне, такие горки-часовни могут быть восприняты неоднозначно, в том числе и негативно.