Стоит ли отправляться на вечернюю прогулку в горсад в Твери

Цифры и елка у центрального входа в горсад. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

А не поехать ли вечером в новогодние каникулы погулять в горсад в Твери? Переиграв с детьми на всех площадках своего микрорайона, раздумывают родители. Вопрос, чаще всего, решается в положительную сторону: сажают чадо в машину и едут.

Поехали и мы. Подышать зимним воздухом и окультуриться.

Огромные цифры «2022» на центральном входе в Горсад. Они прекрасны. На фоне большой переливающееся елки - банально и эффектно. Здесь можно сделать фото, на цифры пытаются залезть малыши.

А дальше, общее впечатление: в горсаду темновато.

«Почему так темно? Подсветку что ль не включили?» - спрашивают меня домашние. Да нет, вроде включили, фонари, вон, на центральной аллее светят. А все равно - темно.

Рядом с горсадом очень сильно подсвеченный драмтеатр. Дополнительный источник освещения. Правда, бешено мигает фронтон - зазывая то ли на театральный рейв, то ли там что-то закоротило (скорее второе).

Подсвечивать Горсад помогают маленькие пони с ангельскими картонными крыльями с желтыми лампочками, раскрашенными в цвет радуги. Крылышки эти отсылают к классическому Вудстоку и творчеству Боба Марли.

Лошадки работают допоздна, катают детишек по аллеям и, соответственно, их освещают.

Обустроенной горки в горсаду нет.

Поэтому ребятишки на ледянках сами раскатали парочку на аллеях. Одна из них экстремальная - напоминает каскадный водопад. Другая - гладкая и пологая, ведёт сбоку прямо на центральную аллею сада, где расположился ряд античных девушек со светильниками.

Светильники над головами девушек, а фигур этих на аллее около десятка, когда-то ярко светили, нынче работают только три. И девушки тонут в темноте аллей и мы вместе с ними. Грустно.

Площадка со скульптурами героев советских мультиков расчищена и подсвечена фонарями откуда-то сверху. Можно сделать фото. Но! У современных малышей совсем другие герои - Буба, Фиксики, бакунаны разные... Так что фотографироваться с этими героями их не заставишь.

Идём дальше. Неработающее колесо обозрения высится в темноте и подмигивает оставшимися в живых лампочками, пытающимися изобразить световой узор - получается плохо.

Зато променад вдоль реки в центральной части сада подсвечен. Посетители гуляют, фотографируются с оленем - оштукатуренной скульптурой из советского прошлого. Кстати, в зимнюю пору скульптура смотрится эффектно.

Покупают горячий кофе в автофургончике (от 110 рублей), и всякую всячину в палатке с игрушками. Хорошо идут ледянки, при мне родители купили несколько. Кататься детей повели туда же - на центральную аллею.

Можно дойти до памятника Пушкину, но там темно, лучше - в сторону «Звезды». Там светло, и подсветка на кинотеатре красивая.

Для любителей горок сообщаю: большая горка раскатана на склоне у суворовского училища. К ней можно попасть через совсем уже темный тоннель под мостом, мимо прекрасно освещённой стены «Химика». Далее по новому мосту у Обелиска. Но горка у суворовского крута, с маленькими сюда лучше не приходить. Катаются здесь взрослые и подростки. С собой берите тюбинг или большую ледянку.

Что до горсада: стоит ли туда иди вечером с ребёнком? (вопрос из заголовка) Прочитав все вышеизложенное, каждый решит сам - развлечений нет, темновато; из плюсов - большие пространства для прогулок в саду и на набережной.

Драмтеатр (на заднем плане) прекрасно подсвечен. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Карусели зимой не работают. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Фигуры героев советских мультфильмов и красивая подсветка кинотеатра «Звезда». Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

В горсаду. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА