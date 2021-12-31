Почему привитые попадают в ковидные госпитали Твери и чем опасен «омикрон»: врачи рассказали о ситуации с коронавирусом

Вакцинация, по мнению экспертов, поможет легче перенести «омикрон» и другие штаммы коронавируса. Графика: Катерина МАРТИНОВИЧ

Каков процент привитых в реанимациях ковидных госпиталей Твери и стоит ли бояться «омикрона», почему закрывают ковидные стационары, если есть заболевшие? На эти и другие вопросы эксперты-медики ответили в прямом эфире регионального Минздрава, организованного на площадке «Информация о коронавирусе. Тверская область» в соцсети ВКОНТАКТЕ.

Актуальную информацию о распространении коронавируса в регионе сообщили Сергей Веселов, исполняющий обязанности заместителя главного врача детской областной клинической больницы, заведующий инфекционным госпиталем, и Олег Иванов, заведующий отделением анестезиологии-реанимации инфекционного госпиталя городской клинической больницы № 6, главный внештатный токсиколог Верхневолжья, эксперт регионального отделения Росздравнадзора по анестезиологии и реаниматологии.

Эксперты отметили, к Новому году четвёртая волна коронавируса в регионе пошла на спад. Если на пике (ноябрь 2021-Ред.) фиксировалось до 400 заболевших в сутки, то сейчас - 259 (цифра актуальна на 30.12.2021). Волнообразное течение характерно для вирусных заболеваний.

В сутки от ковида в Тверской области в среднем умирает по 10 человек.

После Нового года нас ждёт ожидаемый рост заболевших: люди в каникулы будут ходить в гости, общаться и заражаться.

Прививаться, однозначно, нужно. Это не спасёт от ковида, но поможет избежать тяжёлого течения болезни.

Когда волны ковида закончатся? Тогда, когда вирусу негде будет продолжить свой жизненный цикл - будет достаточное количество привитых и сформируется коллективный иммунитет.

Почему в ковидные стационары попадают привитые? Да, в ковидных госпиталях лежат привитые, но каждый случай индивидуален. Играют роль и сопутствующие заболевания и состояние организма. В реанимациях, заверили эксперты, привитых нет. Процент привитых пациентов в ковидных госпиталях Тверской области - около 10%.

Ковидные стационары будут открываться и закрываться на территории региона - это зависит от роста заболеваемости, пустыми они стоять не должны, как только начинается спад - мощности переводят на оказание других видов медпомощи.

Стоит ли бояться «омикрона», придёт ли он с Тверскую область?

Эксперты считают, что, конечно, придет.

Омикрон-штамм характеризуется быстрым распространением. Это штамм с изменённым модифицированным s-белком с помощь которого вирус присоединяется к клеткам, которые поражает.

Этот штамм отличается от имеющегося дельта-штамма тем, что антитела поствакцинальные и постинфекционные, которые находятся в организме человека, к нему не чувствительны, либо слабочувствительны.

Сейчас Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава России занимается разработкой вакцины, чтобы поменять часть s-белка, который имеется у «омикрона», и посадить его на аденовирусный вектор. Как только эта вакцина будет введена в оборот, эксперты советуют ею привиться обязательно.

Меры профилактики, для тех, кто не хочет заразиться «омикроном», те же, что и при других штаммах ковида: маски, обработка рук кожным антисептиком, вакцинация.

Нельзя говорить о том, что существующие в обороте вакцины не эффективны, при «омикроне». Они эффективны, но в меньшей степени, чем при других штаммах.

Выводы: «Омикрон» постепенно распространится. Бояться его и других штаммов COVID-19 надо и поэтому нужно защищаться. Вакцинация способна справиться и с «омикроном» и с другими штаммами. Если чувствуете, что заболели: у вас симптомы вирусного заболевания, высокая температура - вызывайте врача, скорую, отправляйтесь в больницу своим ходом - не ждите, что само пройдёт. Не пройдёт!

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