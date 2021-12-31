Коронавирус в Твери, последние новости на 31 декабря 2021: Калязинская колокольня и ревнивый пенсионер-убийца

В Калязине отреставрировали колокольню, а в Кашине осудили пенсионера. Фото: ПТО

Последние новости о коронавирусе в Твери на 31 декабря 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 98 671 случаев заражения (+255 за сутки).

Выздоровели 88 628 пациентов (+122 за сутки).

На карантине - 7678 заболевших, (+120 за сутки).

Умерли 2365 человека (+13 за сутки).

За последние сутки прививку сделали 342 человека. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 603 174 человека.

Статистика заболеваемости коронавирусом. Фото: Яндекс

Лидирует по заболеваемости Тверь. В областной столице всего зафиксировано 34 708 случаев заражения коронавирусом (+85 заразившихся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 7492 (+19),

Ржев - 5515 (+17),

Калининский район - 4467 (+10),

Вышневолоцкий городской округ - 3869 (+10),

Торжок - 3370 (+13),

Кимры - 2844 (+8).

Данные оперштаба.

В Калязине Тверской области колокольню Николаевского собора открыли для туристов.

Реставрация туристического объекта завершена.

Специалистами выполнен большой объем работы: усилен фундамент, восстановлены фасады и интерьеры, элементы из белого камня, из которого выполнены карнизы на всех шести ярусах колокольни. Отреставрированы часы и крест, автоматизирована система колокольного звона. Обновлены системы электроснабжения и архитектурного освещения, устроены межэтажные площадки и лестницы, благоустроена территория.

Колокольня Николаевского собора в Калязине построена в 1800-1801 годах. При строительстве Угличского водохранилища старая часть Калязина оказалась в зоне затопления. Собор был разобран, а колокольню оставили в качестве маяка. Строение является градостроительной доминантой, центральным звеном в панораме города Калязина со стороны Волги и одним из лучших образцов колокольни рубежа XVIII-XIX веков.

В Тверской области пенсионер расстрелял из пистолета бывшую сожительницу и ее знакомого.

Утверждено обвинительное заключение в отношении 67-летнего жителя Кашинского района. Уголовное дело по п. "а" части 2 статьи 105 и частью 1 статьи 222 УК РФ направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, вечером, 17 апреля 2021 года, из ревности обвиняемый взял незаконно хранившийся у него дома пистолет с десятью патронами, подкараулил бывшую сожительницу и ее знакомого в подъезде дома на улице Красноармейской в Кашине и расстрелял их. От полученных травм потерпевшие скончались на месте преступления.

Уголовное дело рассмотрит Тверской областной суд.