Синоптики обрадовали прогнозом погоды на новогодние каникулы в Твери

В первые дни нового года в Тверской области ожидается небольшая оттепель.

Новогодние каникулы уже на пороге. А с ними и горки, санки, коньки, хороводы у ёлочки на свежем воздухе, катание с гор на тюбингах... Но комфорт и настроение жителей и гостей Твери во многом зависит от погоды — сильный мороз или ледяной дождь определенно не будут располагать к долгим прогулкам. К чему же тогда готовиться и как распланировать длинные выходные?

Один из главных вопросов в выходные, который волнует отдыхающих горожан – какая погода ждет жителей Твери и области с 31 декабря по 9 января.

Синоптики Гидрометцентра сообщают, что после новогодней ночи с достаточно крепким морозцем до -14 градусов, температура пойдёт на повышение. С 1 января ожидается потепление до 0-5 градусов мороза, возможна даже слабая оттепель. Мокрый снег. Потом снова похолодает - днём до -10, ночью до -13. Рождественская ночь и вовсе обещает быть морозной - до -19 градусов. К концу новогодних каникул потеплеет, но незначительно. Температура будет до -10 днём и -13 ночью. Возможен снег, но сильных снегопадов синоптики не прогнозируют.