Коронавирус в Твери, последние новости на 27 декабря 2021: метель, упавший Дед Мороз и снегирь в подъезде

Дед Мороз у "Химика" и снегирь в подъезде Фото: vk.com/news69/Илья Смирнов, vk.com/kate_hb

Последние новости о коронавирусе в Твери на 27 декабря 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 97335 случаев заражения (+283 за сутки).

Выздоровели 87 207 пациентов (+341 за сутки).

На карантине - 8097 заболевших, (-58 за сутки).

Умерли 2314 человек (0 за сутки).

Прививку сделали 600 069 человек, за последние сутки – 288 человек.

Лидирует по заболеваемости Тверь. В областной столице всего зафиксировано 34346 случаев заражения коронавирусом (+108 заразившихся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 7435 (+12),

Ржев - 5442 (+13),

Калининский район - 4427 (+9),

Вышневолоцкий городской округ - 3827 (+11),

Торжок - 3310 (+13),

Кимры - 2808 (+9).

Графика: Яндекс

Днем, 26 декабря, Тверь и область накрыла метель. Закружило и завьюжило в областной столице так, что на площадке у стадиона "Химик" упали новогодние декорации. Завалился на бок надувной Дед Мороз и опасно накренилась Снегурочка.

На Комсомольской площади сорвало дорожные знаки "Движение по полосам". Металлические квадраты разлетелись по дороге. К счастью, никого не задело.

По прогнозам синоптиков Тверского гидрометцентра, днем, 27 декабря, ветер стихнет до 5-10 м/с. Днем -11... -6 градусов, в ночь на 28 декабря до -19 градусов. На дорогах - гололедица.

Будьте внимательны и осторожны.

Еще одно новое граффити авторства известной художницы Катерины Крутиловой появилось в Твери. На этот раз - в подъезде одного из домов.

Стену в доме украсил снегирь. Как и на всех работах Кати ХБ у птички есть отличие - снегирь "плачет" зелеными слезами.

Цветные слёзы или красные шапки - отличительные черты работ художницы, по которым без труда можно угадать автора городского стрит-арта.