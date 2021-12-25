Коронавирус в Твери, последние новости на 25 декабря 2021: сыр со стеринами и экстренная эвакуация «Ленты»

По факту звонка в «Ленте» правоохранители проводят проверку.

Последние новости о коронавирусе в Твери на 25 декабря 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 96747 случаев заражения (+308 за сутки).

Выздоровели 86190 пациентов (+353 за сутки).

На карантине - 8250 заболевших, (-53 за сутки).

Умерли 2307 человек (+8 за сутки).

Прививку сделали 598229 человек, за последние сутки – 1 309 человек.

Лидирует по заболеваемости Тверь. В областной столице всего зафиксировано 34038 случаев заражения коронавирусом (+104 заразившийся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 7383 (+15),

Ржев - 5393 (+11),

Калининский район - 4392 (+10),

Вышневолоцкий городской округ - 3792 (+10),

Торжок - 3272 (+10),

Кимры - 2783 (+10).

Графика: Яндекс

В магазинах Тверской области продавали сыр со стеринами. Проверку, которую провели специалисты Тверской межобластной ветлаборатории, не прошли образцы сыров: «Сметанковый» из Курской области, «Витязь», «Имперский» и «Чеддер» из Республики Татарстан. Пробы были отобраны в Андреаполе и Вышнем Волочке.

В ходе проверки в молочных продуктах установлено содержание растительных стеринов: бета-ситостерина, кампестерина и стигмастерина.

Результаты исследований размещены в системе Раннего Оповещения Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и направлены в Управление Россельхознадзора для принятия соответствующих мер. Вечером минувшего дня, в часы оживленного предновогоднего пятничного шоппинга в Твери экстренно эвакуировали посетителей гипермаркета «Лента». О происшествии в соцсетях сообщили очевидцы. На месте работали спецслужбы.

- Правоохранительные органы проводят проверочные мероприятия в связи с поступившей информацией о возможном преступлении, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

Ведомство призывает граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Как стало известно «КП»-Тверь», причиной экстренной эвакуации «Ленты» послужил анонимный звонок.