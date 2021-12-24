Бухонь, цейхгаузы, тюремный замок и мосты на судах: Изучаем план Твери 1845 года

Вид Миллионной, 1867 год. Фото: М. П. Настюков, альбом фотографий «Виды местностей по Волге от Твери до Казани» / Госкаталог. рф

Сегодня мы предлагаем вам прогуляться по улочкам старинной Твери, сравнить город середины XIX века с современным. Может быть, впервые открыть для себя давно забытые названия улиц и площадей.

Поможет нам в этом уникальное издание - «Изъяснение плана Твери», отпечатанное в 1845 году в Санкт-Петербурге, в типографии Павла Крайя.

ПЛАНИРОВКА ГОРОДА

По старинному плану город делился на четыре части: Городскую, Затьмакскую, Заволжскую и Затверецкую.

Городская часть - это часть территории современного Центрального района с основной осью вдоль улицы Миллионной (ныне Советской) - и далее по Ямской (Вагжанова). Остальные части города соответствуют своим современным территориям и названиям. Разве что Заволжская (ближнее Заволжье) и Затверецкая части были поменьше нынешних.

Части (районы) города Твери. Фото: Электронный каталог Библиотеки Русского географического общества. «Изъяснение плана Твери», - 1845, Санкт-Петербург.

ГОРОДСКАЯ ЧАСТЬ

В Городской части располагалось много площадей, которые потеряли на сегодняшний день свои исторические названия. Сенная стала площадью Славы, Полуциркульная - площадью Михаила Тверского. Скорбященской площади на карте современной Твери вообще нет. Она располагалась около Скорбященской церкви, что на современной улице Андрея Дементьева (улица тоже была Скорбященской).

Сохранили названия Новоторжская, Рыбацкая, Симеоновская, Смоленский переулок, Татарский переулок. Трёхсвятская тогда тоже была переулком - Трёхсвятским.

А вот, например, современная улица Крылова именовалась в XIX веке Секретарской. Дело в том, что домами на этой улице владели преимущественно «секретарские» - чиновники 10-14-го классов петровской «Табели о рангах». Современная улица Салтыкова-Щедрина была Пивоваренным (или Пивоварским) переулком. Здесь и вправду варили пиво. А ещё на этой же улице располагались медоварня и водочная.

Улицы городской части. Фото: Электронный каталог Библиотеки Русского географического общества. «Изъяснение плана Твери», - 1845, Санкт-Петербург.

Было в этой части города много казённых общественных зданий. Среди них - утраченные в современности торговые ряды работы Карла Росси (на этом месте сейчас располагаются сквер рядом с памятником Салтыкову-Щедрину и фонтан), а ещё - Тюремный замок. Он находился в том же месте, где сегодня располагается СИЗО-1. Здание Тюремного замка было построено в 1805 году. В 1891 году он получили статус Тверской губернской тюрьмы. А в 60-х годах пошлого века тюрьма была реорганизована в следственный изолятор № 1. Располагается СИЗО там и сейчас, только в новых зданиях, историческое давно пришло в негодность.

ЗАТЬМАКСКАЯ ЧАСТЬ

Старинное Затьмачье, согласно документу, состояло из четырнадцати основных улиц и переулков. Съезженская улица сегодня носит имя Достоевского. Троицкий переулок стал переулком Трудолюбия. Никольская и Вторая Никольская сейчас улицы Софьи Перовской и Бебеля. Троицкая улица своё название сохранила.

В Затьмакской части было четыре церкви (все сохранились) и работали две мельницы. Одна из них, мельница «Шутиха», располагалась в районе современной улицы Тимирязева. Это была водяная мельница, принадлежавшая Христорождественскому девичьему монастырю.

ЗАВОЛЖЬЕ И ЗАТВЕРЕЧЬЕ

Самыми большими улицами Заволжской части Твери были Заволжская набережная (набережная Афанасия Никитина) и Верховская (улица Горького). Сохранила своё название улица Волынская. А вот улица Воскресенская превратилась в улицу Коноплянниковой. Большинства переулков (Горского, Блахинского и других) нет уже и в помине.

Были в этой части города казённые здания. Например, дом Палаты государственных имуществ (сегодня это здание Тверского художественного колледжа, недавно отреставрированное). В Заволжской части также располагались канатная фабрика, пороховой погреб, а ещё цейхгаузы (помещения для хранения обмундирования, вооружения и всевозможных военных запасов), казармы и конюшни Конноартиллерийской бригады Седьмой лёгкой кавалерийской дивизии.

Заволжская часть. Фото: Электронный каталог Библиотеки Русского географического общества. «Изъяснение плана Твери», - 1845, Санкт-Петербург.

Ещё три канатные фабрики работали в Затверецкой части старинной Твери. Часть эта, согласно документу, состояла всего из шести улиц и восьми переулков. Здесь располагалось шесть церквей. Одна из них - Богородицерождественская на Исаевце - не сохранилась.

РЕКИ И МОСТЫ

В разделе «Воды и реки» плана Твери значилась информация о протекающих через город Волге, Тверце и Тьмаке. А вот Лазурь, считающаяся рекой сегодня, на ту пору была обозначена как ручей. Ручьёв в реестр было внесено ещё четыре: Бухонь, Миловидов, Арефьев и Исаевский (с пристанью).

Лазурь тогда считалась ручьём. Фото: Электронный каталог Библиотеки Русского географического общества. «Изъяснение плана Твери», - 1845, Санкт-Петербург.

Ни одного из современных мостов через реки тогда, конечно, ещё не существовало. Первый, Старый мост, будет построен на полвека позже- в 1897-1900 годах. А в 1845-м через Волгу было два понтонных моста: «на судах» и «на плотах». Мост на судах опирался на десять барок и был перекинут от места расположения современного горсада на противоположную сторону. Именно его поначалу будут называть «старым» - после того как построят современный Старый мост.

Через Тверцу тогда также можно было перебраться по понтонному мосту («на плотах»). Берега Тьмаки связывали два моста: один на сваях, деревянный, другой - на козлах (опорах, держащих настил). Ещё один мостик на козлах был установлен через Лазурь.

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