В классах всего +7: В Тверской области учеников замерзающей школы отпустили на каникулы досрочно

На улице - зима, мороз, вот и речка, протекающая в поселке замерзла, а в школе зябли дети. Фото: Ирина ТАРАСОВА

В посёлке Первое Мая Конаковского района проблемы с отоплением местной школы. Чтобы дети не мерзли на занятиях в кабинетах, учеников даже раньше времени отправили на новогодние каникулы. Первые сообщения об этом появились в Telegram-каналах и конаковских пабликах. И, помимо возмущённых откликов пользователей, там, в откликах, есть и официальный ответ администрации района: о проблеме знаем, разбираемся.

Решили разобраться и мы. «КП»-Тверь» позвонила в школу, а также обратилась за разъяснениями в районную администрацию.

В сообщении Telegram-канала значилось:

«Родители учеников средней школы поселка Первое Мая Конаковского района Тверской области бьют тревогу из-за низкой температуры в классах. Как рассказывают родители, при температуре +2 на улице в школе было +16, сейчас на улице морозы, а в коридорах школы +7, в кабинетах +12, в спортивном зале и вовсе -3. Дети уже не первый месяц вынуждены сидеть на занятиях в верхней одежде…»

В школе нам по телефону подтвердили, что здание действительно очень плохо отапливается, и из-за этого руководством образовательного учреждения было принято решение отправить учеников досрочно на каникулы. Представитель школы также рассказала, что проблемы с отоплением возникают не первый год:

- При этом у нас хоть и старые батареи, но еще достаточно в неплохом состоянии, заменены окна.

В паблике школы есть только летняя ее фотография, жаль зимней нет... Фото: VK/МБОУ СОШ поселка Первое Мая

«КП»-Тверь» получила и официальный комментарий по ситуации от заместителя главы администрации Конаковского района по ЖКХ Натальи Малаховой. Она в первую очередь уточнила, что согласно 131-му федеральному закону (о принципах организации местного самоуправления) за отопление школы в данной ситуации отвечает администрация Первомайского сельского поселения.

- Мы в районной администрации, как только узнали о проблеме, 23 декабря провели заседание комиссии по предупреждению возникновения ЧС и поставили вопрос об обеспечении должной температуры в школе, - пояснила Наталья Малахова. - Было принято решение о создании межведомственной комиссии по данному вопросу с привлечением представителей областного Министерства энергетики и ЖКХ, а также прокуратуры. Им направлено приглашение. 27 декабря эта комиссия должна непосредственно на месте - в поселке Первого Мая - разобраться в ситуации и принять конкретное решение. Предварительно вчера наша местная комиссия уже выезжала в поселок, там была осмотрена угольная котельная, которая осуществляет в поселке центральное отопление. В результате было выявлено, что температура на выходе из двух котлов ниже надлежащего режима. Были предприняты меры по поднятию температуры, но от этого ситуация в школе в корне не изменилась.

Заместитель главы отметила, что в прошлом году Первомайская школа обследовалась и в итоге было признано, что ее здание нуждается в капремонте, в частности, требуется утепление стен. Чиновница добавила, что этот капремонт возможно провести только на условиях софинансирования из областного бюджета: местной казне в одиночку якобы такое дело не потянуть:

- Там требуется довольно большая сумма средств. Проектно-сметная документация по капремонту школы уже сделана.

Итак, пока дети отдыхают, остается ждать решения межведомственной комиссии и возможного включения школы в какую-нибудь региональную программу ремонта.

«КП»-Тверь» продолжит следить за развитием ситуации в поселке Первое Мая.

СПРАВКА «КП»

Первомайская средняя школа была основана в 1976 году. Она располагается в типовом трехэтажном здании.

Школа рассчитана на 600 детей, но там сейчас занимаются лишь 92 ученика плюс 22 дошкольника.