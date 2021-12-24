Скопируй и сохрани: График работы в новогодние праздники медучреждений, транспорта, почты, телефоны служб жизнеобеспечения и экстренных ведомств

Желаем всем весёлых и благополучных выходных! Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Нам предстоят десятидневные новогодние каникулы. Отдыхать будем с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022-го. Хочется верить, что праздники пройдут весело и волшебно. А чтобы случайная неприятность не осложнила жизнь, «КП»-Тверь» подготовила традиционный справочник. Мы собрали исчерпывающую информацию о телефонах экстренных служб, графике работы, адресах и телефонах больниц, поликлиник, травмпунктов и различных учреждений, которые могут вам понадобиться.

ЭКСТРЕННЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

Главный телефон, который всегда нужно помнить, - 112. Позвонив по нему, можно вызвать «скорую», полицию и пожарных.

МЧС

101, единый номер вызова экстренных служб: 112.

Телефон доверия МЧС: 8 (4822) 39-99-99.

АВАРИЙНЫЕ СЛУЖБЫ

Объединенная диспетчерская служба Твери: 8 (4822) 34-87-07, 32-05-74.

Горячая линия администрации Твери: 8 (4822) 36-10-76.

МУП «Тверьгорэлектро»: 8-800-450-02-77, аварийная служба: (4822) 66-60-80.

«Тверь Водоканал»: 8 (4822) 48-11-00, 62-01-02.

«Тверская генерация»: 8 (4822)78-00-00, 50-62-60.

«Газпром межрегионгаз Тверь»: 8 (4822) 33-35-55.

Аварийная газовая - 04.

ПОЛИЦИЯ

Телефон доверия УМВД по Тверской области: 8 (4822) 32-95-52.

Дежурная часть УМВД по Тверской области: 8 (4822) 52-26-00.

Справочная служба УМВД по Тверской области: 8 (4822) 32-92-00.

Дежурная часть УВД по городу Твери: 8 (4822) 42-23-10.

Дежурная часть УГИБДД по Тверской области: 8 (4822) 58-04-00, 58-59-00.

НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ

Бюро несчастных случаев при УМВД: 8 (4822) 32-92-37.

Городская служба перевозки умершего из дома в морг: 8-980-628-02-88.

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

«Скорая помощь» - 112, 03.

Горячая линия областного Минздрава - 122;

Горячая линия Росздравнадзора по соблюдению прав граждан в сфере охраны здоровья: 8-800-550-99-03.

ГРАФИК РАБОТЫ ТРАНСПОРТА

С 31 декабря по 9 января автобусы «Транспорта Верхневолжья» в Твери и Калининском районе будут курсировать по графику выходного дня.

В Ржеве, Старице, Зубцове и Кимрах расписание останется без изменений: в будние дни (31 декабря, с 3 по 7 января) автобусы будут курсировать по графику рабочего дня, в выходные (1, 2, 8 и 9 января) - по графику выходного дня.

ГРАФИК РАБОТЫ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЙ

31 декабря 2021 года с 08:00 до 15:00 будут работать следующие отделения: 170100, 170001, 170002, 170028, 170037, 170039, 170042, 170043.

1, 2, 7 января 2022 года во всех отделениях выходные дни.

3, 4, 5, 6, 8, 9 января 2022 года все отделения работают по установленному графику работы.

Обмен почты с почтовыми отделениями, доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков 1, 2, 7 января 2022 года не осуществляется.

ГРАФИК ДОСТАВКИ ПЕНСИЙ В ЯНВАРЕ

Получить пенсию в городских отделениях почтовой связи можно:

3 января – за 3 января;

3 января - за 3,4, января в отделениях с выходным днём во вторник;

4 января – за 4 января;

4 января – за 3,4 января в отделениях с выходным днём в понедельник;

5 января – за 5 января;

6 января – за 6,7 января;

8 января – за 8 и 9 января;

8 января – за 8,9 и 10 января для отделений с выходным днём в понедельник.

В сельских отделениях почтовой связи, работающих в понедельник, среду и пятницу:

3 января – за 3,4,5 и в некоторых отделениях за 6 января;

5 января – за 6,7,8,9 января.

Для сельских отделений почтовой связи, работающих во вторник, четверг, субботу:

4 января – за 3,4,5 января;

6 января – за 6 и 7 января;

8 января – за 8,9,и 10 января.

Гражданам, получающим пенсии в банках, деньги будут перечислены, как обычно, в два потока: 11 января и 21 января 2022 года.

ГРАФИК РАБОТЫ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

БОЛЬНИЦЫ

Медучреждения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь населению в стационарах:

31 декабря, 1, 2, 4, 5, 7 и 9 января - по графику выходного и праздничного дней;

3, 6, 8 января - проведение врачебных обходов, приём и выписка пациентов по графику субботнего дня.

МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПОМОЩИ (кроме областного психоневрологического диспансера)

31 декабря, 1, 2, 4, 5, 7, 9 января - по графику выходного и праздничного дней;

3, 6 и 8 января 2022 года - проведение врачебных обходов, приём и своевременная выписка пациентов, иные процедуры.

ПОЛИКЛИНИКИ И ЖЕНСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

31 декабря, 1, 3, 4, 6, 7, 9 января будут работать дежурные кабинеты (график работы устанавливается внутренним приказом);

2, 5 и 8 января с 9:00 до 15:00 - работа врачей-специалистов и центров выписки лекарств (при наличии), работа службы неотложной помощи (приём вызовов осуществляется до 12:00).

ОБЛАСТНОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР

4 января 2022 работают:

дежурный врач-психиатр амбулатории № 1 (с 8:00 до 16:00);

дежурный врач-психиатр амбулатории № 2 (с 8:00 до 13:30);

аптека по выписке льготных препаратов (с 9:00 до 15:00);

отделение платных услуг (с 9:00 до 13:00).

ИНФЕКЦИОННЫЕ ГОСПИТАЛИ

Врачебные обходы и выписка пациентов - ежедневная.

ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ

31 декабря, 1, 2 и 7 января - выходные дни;

3, 4, 5, 6, 8, 9 января - по графику рабочего дня.

ЦЕНТРЫ АМБУЛАТОРНОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С КОРОНАВИРУСОМ (ЦАПы)

31 декабря, 1, 2, 7 января - выходные дни;

3, 4, 5, 6, 8, 9 января - по графику рабочего дня.

ТРАВМПУНКТЫ

31 декабря, 3, 6, 9 января - травмпункт Тверской городской больницы № 1 работает круглосуточно (с 8:00 до 8:00). Адрес: Тверь, Беляковский пер., 9.

1, 4, 7 января - травмпункт Тверской городской больницы № 6 - круглосуточно (с 8:00 до 8:00). Адрес: Тверь, Орджоникидзе, 34.

2, 5, 8 января - травмпункт Тверской городской больницы № 7 - круглосуточно (с 8:00 до 8:00). Адрес: Тверь, Петербургское ш., 76, корп. 1.

СТОМАТОЛОГИИ

Стоматологическая помощь будет оказываться с 8:00 до 14:00 по графику:

4 и 8 января - стоматологическая поликлиника № 1 (ул. Бакунина, 33);

6 и 8 января - стоматологическая поликлиника № 2 (ул. Коробкова, 4);

5 и 8 января - стоматологическая поликлиника № 3 (Комсомольский пр-т, 10);

4, 6, 8 января - стоматология в городской больнице № 6 (ул. Орджоникидзе, 34);

8 января - областная стоматологическая поликлиника (ул. Орджоникидзе, 47);

6, 8 января - детская стоматологическая поликлиника (просп. Чайковского, 24/2б);

Круглосуточная экстренная стоматологическая помощь в выходные и праздничные дни - в челюстно-лицевом отделении Терской городской больницы № 1 (г. Тверь, ул. С. Перовской 48а).

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ ИНФЕКЦИОННЫХ ГОСПИТАЛЕЙ

ТВЕРЬ

Областная больница. Тверь, Петербургское ш., 105, корп. 7. Телефоны: 8 (4822) 77-53-07, 77-54-22.

Детская областная клиническая больница. Тверь, наб. Степана Разина, 23. Телефон 8 (4822) 32-10-87.

Городская клиническая больница № 1. Тверь, ул. Софьи Перовской, 47. Инфекционное отделение: ул. Бебеля, 53. Телефоны: 8 (4822) 42-24-80, 42-02-61.

Городская клиническая больница № 6. Тверь, ул. Орджоникидзе, 36. Телефон: 8 (4822) 58-14-80.

Областной клинический лечебно-реабилитационный центр. Тверь, ул. Горького, 50 (инфекционный госпиталь в корпусе № 2). Телефоны: 8-920-693-51-40 (по вопросам о состоянии родственников), 8 (4822) 52-80-21, 47-74-57 (по другим вопросам).

Областной родильный дом. Тверь, ул. Можайского, 64. Телефоны: 8 (4822) 51-56-25, 51-56-24.

Родильный дом № 2. Тверь, Двор Пролетарки, 151. Телефоны: 8 (4822) 42-01-56, 42-26-87, 42-01-56.

Калининская ЦРКБ. Тверь, пос. Химинститута, 59. Телефоны: 8 (4822) 53-25-75, 73-30-36 (добавочные 101, 102).

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Вышневолоцкая ЦРБ. Вышний Волочёк, ул. Новгородская, 40. Телефоны: 8 (48233) 6-26-40, 5-24-13, 6-12-85.

Зубцовская ЦРБ. Зубцов, ул. Дружбы, 17. Телефоны: 8 (48262) 2-16-26, 2-18-24, 2-18-89.

Кашинская ЦРБ. Кашин, ул. Вонжинская, 2. Телефоны: 8 (48234) 2-14-44, 2-17-25.

Конаковская ЦРБ. Конаково, ул. Энергетиков, 32. Телефоны: 8 (48242) 4-22-14, 4-30-26, 4-23-84.

Нелидовская ЦРБ. Нелидово, ул. Больничная, 4. Телефоны: 8 (48266) 5-37-31, 5-23-83.

Кимрская ЦРБ. Кимры, Борковское ш., 10. Телефоны: 8 (48236) 6-10-20 (доб. 4), 3-15-65.

Удомельская центральная медико-санитарная часть № 141. Удомля, ул. Энтузиастов, 13. Телефоны: 8 (48255) 2-03-02, 2-03-55, 2-03-18.

ВОКЗАЛЫ

Телефон горячей линии РЖД и справочная: 8 (800) 775-00-00.

Справочная служба железнодорожного вокзала Твери: 8 (4822) 41-33-38.

Медпункт железнодорожного вокзала: 8 (4822) 42-96-80.

Справочная служба автовокзала Твери: 8 (4822) 36-08-88, 36-04-36.