Скопируй и сохрани: График работы в новогодние праздники медучреждений, транспорта, почты, телефоны служб жизнеобеспечения и экстренных ведомств

Желаем всем весёлых и благополучных выходных!
Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
Нам предстоят десятидневные новогодние каникулы. Отдыхать будем с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022-го. Хочется верить, что праздники пройдут весело и волшебно. А чтобы случайная неприятность не осложнила жизнь, «КП»-Тверь» подготовила традиционный справочник. Мы собрали исчерпывающую информацию о телефонах экстренных служб, графике работы, адресах и телефонах больниц, поликлиник, травмпунктов и различных учреждений, которые могут вам понадобиться.
Главный телефон, который всегда нужно помнить, - 112. Позвонив по нему, можно вызвать «скорую», полицию и пожарных.
МЧС
101, единый номер вызова экстренных служб: 112.
Телефон доверия МЧС: 8 (4822) 39-99-99.
АВАРИЙНЫЕ СЛУЖБЫ
Объединенная диспетчерская служба Твери: 8 (4822) 34-87-07, 32-05-74.
Горячая линия администрации Твери: 8 (4822) 36-10-76.
МУП «Тверьгорэлектро»: 8-800-450-02-77, аварийная служба: (4822) 66-60-80.
«Тверь Водоканал»: 8 (4822) 48-11-00, 62-01-02.
«Тверская генерация»: 8 (4822)78-00-00, 50-62-60.
«Газпром межрегионгаз Тверь»: 8 (4822) 33-35-55.
Аварийная газовая - 04.
ПОЛИЦИЯ
Телефон доверия УМВД по Тверской области: 8 (4822) 32-95-52.
Дежурная часть УМВД по Тверской области: 8 (4822) 52-26-00.
Справочная служба УМВД по Тверской области: 8 (4822) 32-92-00.
Дежурная часть УВД по городу Твери: 8 (4822) 42-23-10.
Дежурная часть УГИБДД по Тверской области: 8 (4822) 58-04-00, 58-59-00.
НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ
Бюро несчастных случаев при УМВД: 8 (4822) 32-92-37.
Городская служба перевозки умершего из дома в морг: 8-980-628-02-88.
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
«Скорая помощь» - 112, 03.
Горячая линия областного Минздрава - 122;
Горячая линия Росздравнадзора по соблюдению прав граждан в сфере охраны здоровья: 8-800-550-99-03.
С 31 декабря по 9 января автобусы «Транспорта Верхневолжья» в Твери и Калининском районе будут курсировать по графику выходного дня.
В Ржеве, Старице, Зубцове и Кимрах расписание останется без изменений: в будние дни (31 декабря, с 3 по 7 января) автобусы будут курсировать по графику рабочего дня, в выходные (1, 2, 8 и 9 января) - по графику выходного дня.
31 декабря 2021 года с 08:00 до 15:00 будут работать следующие отделения: 170100, 170001, 170002, 170028, 170037, 170039, 170042, 170043.
1, 2, 7 января 2022 года во всех отделениях выходные дни.
3, 4, 5, 6, 8, 9 января 2022 года все отделения работают по установленному графику работы.
Обмен почты с почтовыми отделениями, доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков 1, 2, 7 января 2022 года не осуществляется.
Получить пенсию в городских отделениях почтовой связи можно:
3 января – за 3 января;
3 января - за 3,4, января в отделениях с выходным днём во вторник;
4 января – за 4 января;
4 января – за 3,4 января в отделениях с выходным днём в понедельник;
5 января – за 5 января;
6 января – за 6,7 января;
8 января – за 8 и 9 января;
8 января – за 8,9 и 10 января для отделений с выходным днём в понедельник.
В сельских отделениях почтовой связи, работающих в понедельник, среду и пятницу:
3 января – за 3,4,5 и в некоторых отделениях за 6 января;
5 января – за 6,7,8,9 января.
Для сельских отделений почтовой связи, работающих во вторник, четверг, субботу:
4 января – за 3,4,5 января;
6 января – за 6 и 7 января;
8 января – за 8,9,и 10 января.
Гражданам, получающим пенсии в банках, деньги будут перечислены, как обычно, в два потока: 11 января и 21 января 2022 года.
БОЛЬНИЦЫ
Медучреждения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь населению в стационарах:
31 декабря, 1, 2, 4, 5, 7 и 9 января - по графику выходного и праздничного дней;
3, 6, 8 января - проведение врачебных обходов, приём и выписка пациентов по графику субботнего дня.
МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПОМОЩИ (кроме областного психоневрологического диспансера)
31 декабря, 1, 2, 4, 5, 7, 9 января - по графику выходного и праздничного дней;
3, 6 и 8 января 2022 года - проведение врачебных обходов, приём и своевременная выписка пациентов, иные процедуры.
ПОЛИКЛИНИКИ И ЖЕНСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
31 декабря, 1, 3, 4, 6, 7, 9 января будут работать дежурные кабинеты (график работы устанавливается внутренним приказом);
2, 5 и 8 января с 9:00 до 15:00 - работа врачей-специалистов и центров выписки лекарств (при наличии), работа службы неотложной помощи (приём вызовов осуществляется до 12:00).
ОБЛАСТНОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР
4 января 2022 работают:
дежурный врач-психиатр амбулатории № 1 (с 8:00 до 16:00);
дежурный врач-психиатр амбулатории № 2 (с 8:00 до 13:30);
аптека по выписке льготных препаратов (с 9:00 до 15:00);
отделение платных услуг (с 9:00 до 13:00).
ИНФЕКЦИОННЫЕ ГОСПИТАЛИ
Врачебные обходы и выписка пациентов - ежедневная.
ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ
31 декабря, 1, 2 и 7 января - выходные дни;
3, 4, 5, 6, 8, 9 января - по графику рабочего дня.
ЦЕНТРЫ АМБУЛАТОРНОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С КОРОНАВИРУСОМ (ЦАПы)
31 декабря, 1, 2, 7 января - выходные дни;
3, 4, 5, 6, 8, 9 января - по графику рабочего дня.
ТРАВМПУНКТЫ
31 декабря, 3, 6, 9 января - травмпункт Тверской городской больницы № 1 работает круглосуточно (с 8:00 до 8:00). Адрес: Тверь, Беляковский пер., 9.
1, 4, 7 января - травмпункт Тверской городской больницы № 6 - круглосуточно (с 8:00 до 8:00). Адрес: Тверь, Орджоникидзе, 34.
2, 5, 8 января - травмпункт Тверской городской больницы № 7 - круглосуточно (с 8:00 до 8:00). Адрес: Тверь, Петербургское ш., 76, корп. 1.
СТОМАТОЛОГИИ
Стоматологическая помощь будет оказываться с 8:00 до 14:00 по графику:
4 и 8 января - стоматологическая поликлиника № 1 (ул. Бакунина, 33);
6 и 8 января - стоматологическая поликлиника № 2 (ул. Коробкова, 4);
5 и 8 января - стоматологическая поликлиника № 3 (Комсомольский пр-т, 10);
4, 6, 8 января - стоматология в городской больнице № 6 (ул. Орджоникидзе, 34);
8 января - областная стоматологическая поликлиника (ул. Орджоникидзе, 47);
6, 8 января - детская стоматологическая поликлиника (просп. Чайковского, 24/2б);
Круглосуточная экстренная стоматологическая помощь в выходные и праздничные дни - в челюстно-лицевом отделении Терской городской больницы № 1 (г. Тверь, ул. С. Перовской 48а).
ТВЕРЬ
Областная больница. Тверь, Петербургское ш., 105, корп. 7. Телефоны: 8 (4822) 77-53-07, 77-54-22.
Детская областная клиническая больница. Тверь, наб. Степана Разина, 23. Телефон 8 (4822) 32-10-87.
Городская клиническая больница № 1. Тверь, ул. Софьи Перовской, 47. Инфекционное отделение: ул. Бебеля, 53. Телефоны: 8 (4822) 42-24-80, 42-02-61.
Городская клиническая больница № 6. Тверь, ул. Орджоникидзе, 36. Телефон: 8 (4822) 58-14-80.
Областной клинический лечебно-реабилитационный центр. Тверь, ул. Горького, 50 (инфекционный госпиталь в корпусе № 2). Телефоны: 8-920-693-51-40 (по вопросам о состоянии родственников), 8 (4822) 52-80-21, 47-74-57 (по другим вопросам).
Областной родильный дом. Тверь, ул. Можайского, 64. Телефоны: 8 (4822) 51-56-25, 51-56-24.
Родильный дом № 2. Тверь, Двор Пролетарки, 151. Телефоны: 8 (4822) 42-01-56, 42-26-87, 42-01-56.
Калининская ЦРКБ. Тверь, пос. Химинститута, 59. Телефоны: 8 (4822) 53-25-75, 73-30-36 (добавочные 101, 102).
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Вышневолоцкая ЦРБ. Вышний Волочёк, ул. Новгородская, 40. Телефоны: 8 (48233) 6-26-40, 5-24-13, 6-12-85.
Зубцовская ЦРБ. Зубцов, ул. Дружбы, 17. Телефоны: 8 (48262) 2-16-26, 2-18-24, 2-18-89.
Кашинская ЦРБ. Кашин, ул. Вонжинская, 2. Телефоны: 8 (48234) 2-14-44, 2-17-25.
Конаковская ЦРБ. Конаково, ул. Энергетиков, 32. Телефоны: 8 (48242) 4-22-14, 4-30-26, 4-23-84.
Нелидовская ЦРБ. Нелидово, ул. Больничная, 4. Телефоны: 8 (48266) 5-37-31, 5-23-83.
Кимрская ЦРБ. Кимры, Борковское ш., 10. Телефоны: 8 (48236) 6-10-20 (доб. 4), 3-15-65.
Удомельская центральная медико-санитарная часть № 141. Удомля, ул. Энтузиастов, 13. Телефоны: 8 (48255) 2-03-02, 2-03-55, 2-03-18.
Телефон горячей линии РЖД и справочная: 8 (800) 775-00-00.
Справочная служба железнодорожного вокзала Твери: 8 (4822) 41-33-38.
Медпункт железнодорожного вокзала: 8 (4822) 42-96-80.
Справочная служба автовокзала Твери: 8 (4822) 36-08-88, 36-04-36.