Коронавирус в Твери, последние новости на 30 декабря 2021: бронза Непряевой и труп в гараже

О главных событиях в регионе к этому часу.

Последние новости о коронавирусе в Твери на 30 декабря 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 98416 случаев заражения (+259 за сутки).

Выздоровели 88 506 пациентов (+329 за сутки).

На карантине - 7568 заболевших, (-76 за сутки).

Умерли 2342 человека (+16 за сутки).

За последние сутки прививку сделали 714 человек. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 602 754 человека.

Лидирует по заболеваемости Тверь. В областной столице всего зафиксировано 34623 случаев заражения коронавирусом (+97 заразившихся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 7473 (+17),

Ржев - 5498 (+14),

Калининский район - 4457 (+13),

Вышневолоцкий городской округ - 3859 (+9),

Торжок - 3357 (+12),

Кимры - 2836 (+12).

Графика: Яндекс

Лыжница из Твери Наталья Непряева завоевала бронзу на "Тур де Ски". В рамках первого этапа многодневки " Тур де Ски" лыжница из Твери Наталья Непряева завоевала бронзу. Лыжница бежала в классической гонке на 10 километров с раздельным стартом. Соревнования проходят в швейцарском Ленцерхайде.

На преодоление дистанции у спортсменки ушло 27 мин и 34,5 секунды. Это третий результат состязаний.

Победила лыжница из Финляндии Кертту Нисканен с результатом в 27 мин. и 4 секунды. "Серебро" у представительницы Швеции Эббы Андерссон - 27 мин 22 секунды.

Второй этап "Тур де Ски" пройдет в Германии с 31 декабря 2021 года по 1 января 2022 года.

в Твери в гараже найден труп. Подробности сообщили в региональном СУ СК РФ по Тверской области. Сейчас ведомством проводится доследственная проверка по факту смерти молодого мужчины, 1989 года рождения.

Тело без признаков криминальной смерти было обнаружено 27 декабря в гараже, расположенном рядом с улицей Лукина в Твери.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.