А воз и ныне там: В посёлке под Тверью уже год перебои с электричеством

В поселке недалеко от Твери люди жалуются на холод в домах из-за плохой подачи электроэнергии. Фото: Ольга Федорова

В начале этого года «КП»-Тверь» писала о проблеме в коттеджном поселке на территории деревни Неготино Бурашевского сельского поселения. Это не далеко от Твери. Жители жаловались в нашу редакцию на то, что у них перебои с электроснабжением и от этого с отоплением… На днях из поселка вновь обратились к нам.

В феврале владельцы домов на улицах Репина и Шишкина рассказывали, что два дня вынуждены были сидеть без света и тепла в мороз. Как оказалось, причиной стал сбой в работе трансформатора.

- 8 и 9 февраля не было электричества и соответственно тепла из-за того, что опять не выдержал трансформатор, - рассказала нам тогда жительница одного из коттеджей по улице Шишкина Ольга Федорова.

И вот Ольга вновь пожаловалась на проблему:

- У нас на улице и в соседних тоже - низкое напряжение подачи тока - 120 Ватт. Из-за этого дом отапливается плохо. У соседей такая же проблема - дома температура у них всего 12 градусов тепла. У нас побольше, но за счет того, что мы купили небольшой инфракрасный газовый камин. Вот им и греемся.

Ольга добавила, что проблема в трансформаторе - он весь обугленный, его не раз уже чинили энергетики.

Вот так выглядит трансформатор - обуглен и, как говорят местные жители, "на ладан дышит". Фото: Ольга Федорова

22 декабря, в поселке и вовсе днем исчезло электричество. Энергетики восстановили его через несколько часов к вечеру.

Ольга рассказала, что жители страдающих от недостаточной подачи электроэнергии улиц обращались и в «Тверьэнерго» (филиал ПАО «Россети Центр») и в в администрацию Бурашевского сельского поселения. Но ситуация не меняется. Местные власти пеняют на то, что это не в их компетенции, и они ничего сделать не могут. Энергетики, по сути, кормят обещаниями.

Приходится греться от вот такого портативного камина. Фото: Ольга Федорова

Почему «Тверьэнерго» до сих пор не может исправить ситуацию? Неужели для этого необходимо вмешательство чиновников областного уровня или прокуратуры?

Пока выяснить ситуацию и получить комментарий у энергетиков, к сожалению, не удалось. Мы направили представителю их пресс-службы официальный запрос. Ждем ответа.