Ультраполярное вторжение завершилось: погода в Твери порадует снегом и легким морозцем

В выходные, одевшись потеплее, отправляйтесь ваять свои снежные шедевры! Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ультраполярное вторжение, заставившее тверичан кутаться в сто одёжек и зябко ёжиться на автобусных остановках, завершилось!

- Пик похолодания пройден, - обрадовала читателей «КП»-Тверь» доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - К нам спешит влажный и тёплый североатлантический циклон.

В субботу днём будет уже всего -7, а в воскресенье и вообще -5. Ночами -11…-12 градусов. Зарядит снег.

- Высота снежного покрова за выходные подрастёт ещё на пять сантиметров, - предупреждает Наталья Сердитова. - Городским службам стоит быть готовыми к уборке.

Всем лепить снеговиков! Влажная и снежная погода для этого самое то. Одевайтесь потеплее: может быть немного ветрено.

Единственное расстройство - атмосферное давление скачет: к вечеру субботы оно упадёт до 728 мм рт. ст., а потом пойдёт в рост и в первой половине недели превысит норму: 758-760 мм рт. ст.

Начало рабочей недели будет практически бесснежным и чуть более морозным: -11…-13 градусов днём и -15 ночью. Но мы с вами и не такое видали! Одевайтесь по погоде и будьте здоровы!

А слепить действительно красивого и крепкого снеговика вам помогут наши нехитрые советы. Обычно снежную бабу ваяют из трёх шарообразных комов снега. Самый устойчивый и крепкий снеговик получится, если размер шаров не будет превышать соотношения 3:2:1 (от нижнего к верхнему).

Водрузив один шар на другой, скрепите их дополнительно небольшим количеством снега - осторожно утрамбуйте его на стыке. Валяя сами шары, катайте их в разных направлениях, тогда они действительно получатся круглыми.

Физиономию снеговику можно сделать традиционно: нос-морковка и пуговицы-глаза (подойдут и кусочки веточек). Но, если постараться и вылепить лицо из снега, не исключено, что получится настоящий шедевр! Снеговика можно подкрасить, подойдёт разбавленная водой гуашь.

Ну а если ваше мастерство уже переросло классических снеговиков - отдайтесь на волю фантазии! Кого только не слепили уже жители Тверской области этой зимой: снежный дракон, «тигровики» и даже красавица-снегурочка с обольстительным декольте! Подробнее читайте на нашем сайте.