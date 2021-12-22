«Тверьгорэлектро»: Как подготовились к зиме городские электросети и что поможет нам избежать аварий

Главный инженер «Тверьгорэлектро» Александр Степанов

Электричество в наших домах давно воспринимается как данность. Включить лампочку или электрочайник так же естественно, как попить воды. Без десятков всевозможных электроприборов представить современную жизнь невозможно. При этом мало кто задумывается, сколько труда требуется для того, чтобы обеспечить нас этим незаметным и таким необходимым ресурсом - электричеством.

Интервью у главного инженера «Тверьгорэлектро» Александра Степанова взять было нелегко - работа на предприятии не останавливается никогда, в кабинете постоянно раздаются звонки. Такова эта сфера. От наличия электричества зависит не только комфорт наших домов - это деятельность важнейших систем жизнеобеспечения, предприятий, функционирование системы медицинской помощи.

О РЕМОНТЕ И РЕКОНСТРУКЦИИ СЕТЕЙ

- Жить без аварий было бы прекрасно, - улыбается Александр Александрович. - Но, к сожалению, отремонтировать всё и сразу невозможно. Мы могли бы делать больше, но скованы рамками тарифной политики. Финансирование нашей работы строго определено, и выйти за него мы не можем…

За время подготовки к холодному сезону 2021-2022 специалистами «Тверьгорэлектро» только в Твери было отремонтировано 38 км сетей наружного освещения, более 200 км воздушных линий электропередачи и более 190 км кабельных ЛЭП. Произведён ремонт оборудования на 149 объектах - трансформаторных подстанциях. Отремонтировано и заменено 215 силовых трансформаторов. В рамках инвестиционной программы модернизировалось и реконструировалось оборудование - план был выполнен на 100% по каждому пункту.

Своим ходом идёт ремонтная программа наружного освещения в Твери. Обычные светильники специалисты «Тверьгорэлектро» меняют на светодиодные.

- Это обновление нашего города. Новые светильники позволяют беречь электроэнергию, да и выглядят гораздо симпатичнее, - говорит Александр Степанов. - Смонтированы также автоматизированные электронные системы управления освещением города.

БУДЬТЕ РАЗУМНЫ!

«Берегите электроэнергию!» Мы живём в эпоху энергосберегающих технологий, но этот простой старый лозунг как будто уже позабыли. Посчитайте, сколько электроприборов работает у вас дома ежедневно. А зимой к ним присоединяются ещё и электрообогреватели.

- Пожалуйста, пользуйтесь электрообогревателями разумно. Не оставляйте их без присмотра и не включайте без нужды, - призывает Александр Степанов. - Это пожароопасно и ведёт к перегрузке электросетей. Иногда нашим специалистам приходится по два-три раза за ночь выезжать на одну и ту же подстанцию для замены предохранителей, сгорающих от перегрузки.

ЛЁД, ДЕРЕВЬЯ И… БОБРЫ

- Самое опасное для инженерных сетей время - это время перехода температуры через ноль, - рассказывает Александр Александрович. - Во время температурных скачков происходит обледенение оборудования. Образуется так называемая стенка гололёда. Для нашей полосы в норме она составляет 15 миллиметров, но бывает и больше. Такая наледь на проводе длиной 50-60 метров создаёт очень серьёзную нагрузку.

Под тяжестью льда обламываются и падают на сети ветви деревьев. Электроэнергетики стараются вовремя ликвидировать растительность, представляющую угрозу, но всем понятно: избавиться полностью от деревьев в городе нельзя.

Удивительно, но «отключить» людей от электричества могут даже симпатичные звери - бобры. Устраивая свои запруды, они очень часто вредят инженерным коммуникациям, подтапливают опоры линий электропередачи.

- В микрорайоне «Мамулино» была ситуация, когда из-за бобровой плотины затопило дренажную теплотрассу, поднялся уровень грунтовых вод, влага добралась до трансформаторных подстанций и кабелей, - приводит недавний пример Александр Степанов.

В общем, забот у энергетиков полно.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО СПАСАЕТ ЖИЗНИ

Во время пандемии на энергетиков легла важнейшая задача обеспечения бесперебойного снабжения электричеством больниц - от этого зависит жизнь пациентов красных зон.

- Мы установили генераторы, смонтировали системы автоматического включения резервного питания. Это сложные инженерные системы, раньше таких в медучреждениях не было, - рассказывает Александр Степанов. - С руководителями госпиталей налажено взаимодействие для оперативной работы. Система себя уже успешно реализовала: в моменты аварийных ситуаций госпитали работали бесперебойно.

Кстати, практически весь коллектив «Тверьгорэлектро» своевременно вакцинировался от коронавируса. По словам главного инженера компании, прививки сделали все сотрудники, не имеющие медицинских противопоказаний.

ОГНИ ГОРОДА

Приближается Новый год. Одним из первых в Твери к празднику принарядился Старый мост. Его украсили новые светодиодные гирлянды и эффектные сияющие звёзды. Украшение мостов - тоже работа предприятия «Тверьгорэлектро».

- Закончен монтаж праздничного освещения на Новом мосту, украсили мы и Восточный мост, - поделился радостью главный инженер «Тверьгорэлектро».

По заявкам от администраций районов города работники предприятия монтируют новогодние гирлянды и устанавливают ёлки. Можете, например, полюбоваться ёлкой на Комсомольской площади или убранством улицы Андрея Дементьева.

Фото предоставлено пресс-службой "Тверьгорэлектро"

РАБОТА И ПРАЗДНИКИ

- Коллег-энергетиков я хочу поздравить с профессиональным праздником - Днём энергетика, который мы отмечаем 22 декабря. А всех горожан - с наступающим Новым годом. Хочется пожелать, чтобы в ваших домах всегда было тепло, светло и уютно, - сказал в завершение встречи Александр Степанов.

Чтобы так и было, в новогодние каникулы специалисты «Тверьгорэлектро» будут работать в режиме повышенной готовности. Бригады усилят, на предприятии организуют график дежурства ремонтных бригад и руководства.

Помочь избежать аварий в силах каждому из нас. Для этого всего-то надо отнестись к празднованию благоразумно: не запускать фейерверки вблизи линий электропередачи, не оставлять без присмотра электроприборы и беречь этот важный ресурс - электричество.

ВАЖНО!

Всю информацию о деятельности «Тверьгорэлектро» можно найти на сайте предприятия tver-elektro.ru.

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