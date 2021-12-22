Досуг в Твери с 22 по 29 декабря: Праздничная премьера, новогоднее ревю и музыка non-stop

В преддверие Нового года в городе состоятся праздничные театральные представления и концерты. Фото: Ольга ТРОФИМОВА

СПЕКТАКЛИ

Волшебство уральских сказов

Тверской академический театра драмы приглашает детей и их родителей на премьеру музыкальной сказки «Каменный цветок» по произведениям Павла Бажова.

Посмотреть спектакль можно будет с 22 по 27 декабря в 11:00 и 15:00; 28, 29, 30 30 декабря, 8 и 9 января в 11:00.

Режиссер - Иоланта Мельникова.

Павел Бажов прежде всего известен как автор уральских сказов, писатель, фольклорист.

По доброй традиции театра там зажгут огни на большой елке, а детей перед началом спектакля поприветствуют Дедушка Мороз и Снегурочка.

Билеты доступны в кассе и онлайн на сайте театра.

Справки по телефонам: (4822) 32-22-92, 32-09-09.

Возрастные ограничения: 6+

На встречу с Дедами Морозами

Тверской театр юного зрителя с 22 декабря по 8 января в разное время с 10:00 и до 15:00 (включительно) приглашает на серию праздничных спектаклей «Однажды в деревне Дедов Морозов».

Автор пьесы и режиссер-постановщик - Екатерина Максимова.

«Наша история - это своего рода новогоднее ревю. Сказочное путешествие по разным странам, их новогодним традициям и обычаям… И мы подумали, что где-то далеко на севере, где никогда не тает снег, есть чудесная деревня, где живут Деды Морозы из разных стран, и все они готовятся к празднику по-своему», - написано в анонсе ТЮЗа.

Стоимость билетов: 250-300 рублей. Справки по телефону (4822) 78-60-69.

Возрастные ограничения: 6+

Образ елочки

26 декабря в 15:00 в Тверском императорском дворце представят новогоднее музейно-театральное представление, посвященное рождественской ели.

Гости получат возможность полюбоваться одним из самых пленительных образов русской ели - полотном «Ёлка в семье художника» Александра Моравова. А в исполнении чтеца Алексея Зинатулина прозвучат рождественские стихи русских поэтов о елочке, а также святочные рассказы. За атмосферу волшебства отвечают специальные гости - ансамбль камерной музыки «Экспромт».

Стоимость билетов: взрослые, пенсионеры, студенты - 200 рублей, дети до 16 лет - 100 рублей.

Справки и запись по тел.: (4822) 34-31-56, 34-62-43.

Возрастные ограничения: 12+

КОНЦЕРТЫ

Новогодняя сказка и феерия музыки

Тверская филармония приглашает вместе с ней встретить Новый год.

С 26 декабря по 8 января в филармонии будет идти музыкальная сказка «Двенадцать месяцев» по мотивам легендарного произведения Самуила Маршака. Премьера - 26 декабря в 11:00.

Это удивительная новогодняя история, в которой много чудес и радостных мгновений.

Музыка к сказке записана в исполнении Губернаторского камерного оркестра «Российская камерата».

Композитор - Константин Тушинок, балетмейстер - Светлана Алексеева.

Режиссёр-постановщик - заслуженная артистка России Галина Петрова.

Стоимость билетов: 500 рублей.

Возрастные ограничения: 0+

А 28 декабря в 18:30 в филармонии стартует серия праздничных концертов «В Новый год с музыкой non-stop».

Публику ждет феерия музыки - российская и зарубежная эстрада в исполнении ярких солистов, ансамблей, хора, оркестра и не только!

Автор проекта - Андрей Кружков.

Стоимость билетов: 800-1000 рублей.

Возрастные ограничения: 6+