Коронавирус в Твери, последние новости на 26 декабря 2021: Дед Мороз в Твери и бесплатный паркинг для электрокаров

Дед Мороз побывал в Твери. Фото: администрация Твери

Последние новости о коронавирусе в Твери на 26 декабря 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 97043 случая заражения (+296 за сутки).

Выздоровели 86477 пациентов (+287 за сутки).

На карантине - 8252 заболевших, (-51 за сутки).

Умерли 2314 человек (+7 за сутки).

Прививку сделали 599 446 человек, за последние сутки – 1 323 человека.

Лидирует по заболеваемости Тверь. В областной столице всего зафиксировано 34139 случаев заражения коронавирусом (+101 заразившийся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 7405 (+22),

Ржев - 5413 (+14),

Калининский район - 4401 (+9),

Вышневолоцкий городской округ - 3803 (+10),

Торжок - 3284 (+12),

Кимры - 2787 (+4).

Графика: Яндекс

25 декабря Тверь посетил самый настоящий Дед Мороз. Деды Морозы на улице областной столице встречаются часто в предновогоднюю пору, но это именно настоящий - из Великого Устюга. Его приезд был анонсирован городскими властями, так что прибыл взаправдашний волшебник.

Первой точкой маршрута Деда Мороза в Твери стал Досуговый центр «Мир» в микрорайоне «Южный». Здесь его встречали дети.

Затем Дед Мороз в сопровождении Снегурочки и сказочных зверушек отправился в центр города. По дороге забрал в Горсаду письма детворы, а затем зажег огни на главной елке Твери, поздравил всех с наступающими праздниками и получил в подарок огромную новогоднюю игрушку.

В Твери владельцы 11 электромобилей, зарегистрированных в областной столице, не будут оплачивать парковку. Такое решение приняла городская дума. На очередном заседании депутаты рассмотрели вопрос об использовании платных парковочных мест в Твери. Там как раз и была прописана возможность парковки электромобилей бесплатно.

Как пояснил парламентариям замглавы администрации Твери Денис Черных, принятие решения о бесплатной парковке никоем образом не нанесёт ущерба городской казне.

Ведь из 11 зарегистрированных в Твери авто - 10 ездят в Московской области. А стимулировать производство и использование подобных авто надо - это сейчас федеральный тренд.

Депутаты проголосовали «за».

Отметим, что в Твери есть всего одна частная заправка для электрокаров.