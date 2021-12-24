Недолгое потепление: «русские морозы» обещают вернуться в Тверскую область

«Русские морозы» вернутся в Тверскую область. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Согласно данным тверского Гидрометцентра «русские морозы» вернутся в регион. С запада на Тверскую область надвигается промежуточный гребень антициклона. Благодаря чему к выходным температура воздуха станет заметно теплее. Будет идти снег, местами сильный. Сегодня, 24 декабря, жителей региона ждёт снег, -8 градусов днём, -12 ночью. В выходные температура не превысит отметки в -9 градусов.

Однако, со следующей недели морозы вернутся. В ночь на 29 декабря температура ночью понизится до -22 градусов. Днём, на следующей неделе температура будет колебаться у значения -14 градусов. Ближе к новому году потеплеет. И в 2022 год регион войдёт с легким морозцем в -7 градусов и снегопадами.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что в этом сезоне нас ждёт настоящая «русская зима».

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