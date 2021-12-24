Коронавирус в Твери, последние новости на 24 декабря 2021: северный обход Твери и сливочный фальсификат

Северный обход Твери и молочный фальсификат. Фото: Сергей МИНАЕВ

Последние новости о коронавирусе в Твери на 24 декабря 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 96439 случаев заражения (+317 за сутки).

Выздоровели 85837 пациентов (+329 за сутки).

На карантине - 8303 заболевших, (-25 за сутки).

Умерли 2299 человек (+13 за сутки).

Прививку сделали 596 912 человек, за последние сутки – 1 465 человек.

Лидирует по заболеваемости Тверь. В областной столице всего зафиксировано 33934 случаев заражения коронавирусом (+124 заразившийся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 7368 (+12),

Ржев - 5382 (+20),

Калининский район - 4382 (+15),

Вышневолоцкий городской округ - 3782 (+12),

Торжок - 3262 (+14),

Кимры - 2773 (+15).

Графика: Яндекс

Северный обход Твери по скоростной платной трассе М-11 «Нева» планируют сдать до конца 2023 года. Об этом заявил глава региона Игорь Руденя на встрече с председателем правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги» Вячеславом Петушенко.

-Поставлена задача – до конца 2023 года завершить все работы, максимально подготовиться к запуску трассы, – сказал Игорь Руденя.

Сейчас проектная документация проходит Госэкспертизу. Работы по созданию Северного обхода должны начаться уже в 2022 году. Это будет магистраль с четырьмя полосами для движения.

Проектом предусмотрены транспортные развязки для съезда в направлении Бежецка и Кимр. Также Северный обход включает в себя мост через реку Волгу протяжённостью один километр. По новому участку трассы будут проезжать около 21 тысячи машин за сутки.

Сливочное масло и сыр из магазинов в Твери оказались фальсификатом.

Пробы молочных продуктов для исследований были отобраны специалистами территориального Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям в одном из сетевых магазинов Твери.

По результатам проверок сливочное масло "Традиционное" из Ставропольского края и полутвердый сыр из Брянской области были признаны фальсификатом. В составе продуктов выявлены жиры немолочного происхождения и растительные стерины.

Результаты исследований направлены в надзорные ведомства для принятия мер.