Коронавирус в Твери, последние новости на 23 декабря 2021: чудесное спасение дальнобойщика и перепись «кошачьего населения»

Водителю уже помогли, а котикам - ещё нет. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Последние новости о коронавирусе в Твери на 23 декабря 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 96122 случая заражения (+322 за сутки).

Выздоровели 85508 пациентов (+304 за сутки).

На карантине - 8328 заболевших, (+4 за сутки).

Умерли 2286 человека (+14 за сутки).

Прививку сделал 594 073 человека, за последние сутки - 1265 граждан.

Лидирует по заболеваемости Тверь. В областной столице всего зафиксировано 33820 случаев заражения коронавирусом (+109 заразившийся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 7356 (+15),

Ржев - 5362 (+16),

Калининский район - 4367 (+14),

Вышневолоцкий городской округ - 3771 (+11),

Торжок - 3248 (+11),

Кимры - 2758 (+6).

Графика: Яндекс

Инспекторы ДПС спецбатальона ГИБДД УМВД России по Тверской области старший лейтенант полиции Александр Орловский и лейтенант полиции Григорий Фёдоров помогли водителю на трассе М-10 "Россия" в Тверской области.

В ночь на 22 декабря на маршруте патрулирования, на 284 км автодороги, сотрудники полиции заметили стоявший на обочине грузовик. При движении в сторону Санкт-Петербурга в автомобиле возникла техническая неисправность с колесами. Устранить поломку самостоятельно водитель не мог и ждал помощи в кабине.

Полицейские пересадили дальнобойщика в патрульный автомобиль, напоили чаем и вызвали эвакуатор. Грузовик отбуксировали в автосервис на ремонт.

Полицейские напоминают: в сложной ситуации на дороге звоните по телефонам "02" или "102". Ближайший экипаж ДПС на любой территории региона будет направлен для оказания помощи.

Тотальная перепись «кошачьего населения» пройдёт в Твери. Об этом сообщили в региональном общественном движении «Инициативная группа по защите животных».

Инициативная группа по защите животных прошла конкурсный отбор и стала победителем регионального конкурса грантов для НКО. Зоозащитники получили деньги, которые они потратят на бездомных кошек.

Планируется провести тотальную перепись «кошачьего населения» для того, чтобы оценить реальный масштаб проблемы. По телефону тверичане смогут сообщать о количестве бездомных кошек на конкретной территории, сообщать окрас и пол животных, стерилизованы ли они. Сведения можно передать по телефону 8 901 488 17 33 с 11.00 до 19.00 в будние дни. Также для связи можно будет использовать социальные сети общественного движения.