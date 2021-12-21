Снеговики-спортсмены, тигровики, дракон и снежные красотки: Чем украшают города Тверской области в преддверии Нового года

Снеговики танцуют, дракон дремлет... Фото: VK/Ржев сегодня/Юрий Николаев/коллаж

Всё отчетливее ощущается атмосфера приближающегося Нового года. В Вышнем Волочке уже побывал Дед Мороз. Скоро его ждут в Лихославле, Твери и Конаковском районе. Меж тем в городах и весях Верхневолжья новогоднее настроение помимо привычных светящихся гирляндами елок задают и другие символы-приметы волшебного праздника и зимы...

«КП»-Тверь» решила рассказать о некоторых из них, на которые наткнулась в соцсетях.

Снеговики-музыканты, карета без оленя и другие

Начнем с областного центра. Тут мы обратили внимание на то, что возле одной из главных новогодних елок города - на площади Ленина - появился квартет снеговиков-музыкантов с контрабасом, гитарой, трубой и саксофонам. Они не из снега и светятся в темное время суток. В общем, красота!

Фото: VK/Тверь ВКонтакте/Любовь Абракадаброва

В Вышнем Волочке помимо других украшений к Новому году также установили конструкцию светящегося снеговика. Он расположен на пути к елке в Петровском сквере. У этого снеговика нет музыкального инструмента, но в одной руке некая палка - что-то вроде скипетра. Но это не точно. Фото выложили в местном паблике «Вышний Волочек».

Фото: VK/Вышний Волочек/Николай Белов

Там же мы обнаружили нечто вроде новогодней кареты без крыши и без либо оленя, либо всё-таки коня. Она также украшена гирляндами. А еще с ней можно сделать смешную фотографию, «запрягшись» вместо оленя.

Фото: VK/Вышний Волочек

В Ржеве центр города также украсили ярко светящимися в темноте конструкциями снеговиков. Причем они тут, в отличие от Твери, не играют, а танцуют. Снимком их поделился паблик "Ржев сегодня".

Фото: VK/Ржев сегодня

Также в Ржеве появился фонтан из гирлянд. Его фото выложил в соцсети мэр города.

Фото: VK/Роман Крылов

А в Рамешках люди с удовольствием фотографируются у светящихся мишки, елки, а также под неким сводом с пятиконечными звездами. Некоторые снимки выложены в местном паблике.

Фото: VK/Родная земля Рамешки

В Торопце гирляндами по традиции украсили одну из главных местных достопримечательностей - самолет-памятник СУ-9. Получилось, как будто новогодняя инсталляция.

Фото: VK/Таня Ветрова

Где же тут красавица?

К Новому году в разных местах Верхневолжья появляются не только официально установленные нарядные конструкции, творчеством отличаются и граждане.

Так, газета «Кимрский вестник» опубликовала в соцсети фотографии веселых снеговиков-лыжников, которых мастерски слепили в Колкуново под Кимрами.

Фото: VK/Кимрский ВЕСТНИК | г. Кимры, Кимрский район

Конечно же, в преддверии года Тигра (по Восточному календарю) не обошлось без снежных фигур грозного хищника - «тигровиков» (назовем их так условно).

Одного такого тигра-снеговика слепили и выложили его фото в местном паблике в Вышнем Волочке. Тигр лежит в вальяжной позе, а его белоснежная шкура украшена контрастными полосами.

Фото: VK/Вышний Волочек

Еще одно фото слепленного из снега тигровика мы обнаружили в паблике города Торопца. Там фигура главного символа наступающего года тоже получилась очень даже ничего.

Фото: VK/Подслушано Торопец

Но она не сравнится с шикарной снежной скульптурой дракона, которую, судя по всему, вылепил житель Тверской области Юрий Николаев. Мужчина поделился фото с драконом в соцсети. Скульптура мифологического зверя, который словно дремлет на снегу, впечатляет.

Фото: VK/Юрий Николаев

Ну и в завершение не обойдем вниманием снежных красавиц. Одну такую на улице Коноплянникова узрела и сфотографировала сотрудница нашей редакции. Скажете, где же тут красавица? Будем снисходительны…

. Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

В Торопце есть куда краше создание из снега. Там слепили и даже раскрасили прекрасную Снегурочку в кокошнике и с декольте. Хотя, конечно, далеко не факт, что это именно внучка Деда Мороза. Тут уж решайте сами.