Что изменится в Тверской области с 1 января 2022 года

Жизнь меняется постоянно, перемены нас ждут и в новом году. Фото: Ирина ТАРАСОВА

С нового, 2022 года в Тверской области вступает в силу ряд изменений в разных сферах. Разбираемся, как эти изменения повлияют на жизнь жителей Верхневолжья.

НОВАЯ ВЫПЛАТА ДЕТЯМ ВОЙНЫ

Прибавка к пенсии ждёт детей войны (родившихся в период с 1 января 1928 года по 31 декабря 1945 года). Внесены изменения в региональные законы, в соответствии с которыми с 1 января детям войны, проживающим в Тверской области, устанавливается ежемесячная выплата в размере 800 рублей.

Выплату будут получать 47 тысяч человек. Новой она станет для детей войны, не имеющих более никаких льготных статусов. Для тех из них, кто имеет статус «Ветеран труда Тверской области» или «Ветеран труда», ежемесячная выплата будет увеличена до 800 рублей.

К тому же дети войны теперь смогут без очереди получать все услуги в службах социальной защиты, медицинских учреждениях и филиалах МФЦ.

ВЫПЛАТА ПОЧЁТНЫМ ГРАЖДАНАМ

Ежемесячная выплата почётным гражданам Тверской области значительно вырастет: с 3000 рублей до 25 000 рублей. Сейчас в регионе 19 человек удостоены такого звания.

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ И ПОСОБИЯ

С 2022 года в Тверской области поднимется прожиточный минимум. На душу населения он составит 11 472 рубля (было 11 234 рубля), для трудоспособного населения - 12 504 рубля (было 11 144 рубля), для пенсионеров - 10 122 рубля (было 9 875 рублей) и для детей - 12 191 рубль (11 893 рубля).

Новый прожиточный минимум будет учитываться при начислении выплат малоимущим гражданам. В частности, пособие будущим мамам увеличится до 6252 рублей (50% от прожиточного минимума трудоспособного населения), а выплата семьям с одним родителем - до 6095,5 рубля на каждого ребёнка (50 % от прожиточного минимума ребёнка).

Важным условием для получения пособий является размер дохода семьи. Он не должен превышать прожиточного минимума на душу населения в регионе. Пособие назначается с учётом комплексной оценки нуждаемости, которая подразумевает оценку доходов и имущества семьи.

РОСТ КОММУНАЛКИ

Коммуналка опять подорожает. Но не с 1 января, а во втором полугодии - тарифы проиндексируют 1 июля. В первом полугодии подорожания коммуналки не ожидается. Это следует из официально опубликованного Распоряжения Правительства РФ от 30 октября 2021 № 3073-р.

Согласно распоряжению, тарифы в стране будут расти неравномерно. Плата за коммунальные услуги в Тверской области вырастет в среднем на 3,4%.

ЭЛЕКТРИЧКИ ПОДОРОЖАЮТ

Со 2 января 2022 года изменится стоимость билетов на курсирующие по Тверской области электрички и скоростные «Ласточки».

Разовый билет Тверь - Москва на 6000-й поезд (это обычная электричка) вырастет в цене до 452 рублей (сейчас он стоит 441 рубль). Билет на «Ласточку» подорожает до 600 рублей (сейчас 580 рублей).

Обычная электричка из Конаково в Москву будет стоить 376 рублей (сейчас 365 рублей), «Ласточка» - 535 рублей (сейчас 520 рублей).

Поднимутся цены и на абонементы. Так, абонемент рабочего дня на 15 поездок Тверь - Москва на «Ласточке» будет стоить 10 170 рублей (сейчас цена этого абонемента 9410 рублей).

ВЫРАСТЕТ СТОИМОСТЬ ТРУДОВОГО ПАТЕНТА

1 января 2022 года в Тверской области стоимость трудового патента для иностранных граждан вырастет до 6756 рублей в месяц. Прежняя стоимость патента - 5805 рублей.

У трудовых мигрантов есть возможность оплатить один или несколько месяцев 2022 года по этой цене, но лишь в том случае, если оплата пройдёт авансом до 31 декабря 2021 года. После 31 декабря иностранцам за право работать на территории Тверской области придётся платить новую сумму.

ОБЩЕРОССИЙСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

ВЫЙТИ НА ПЕНСИЮ МОЖНО БУДЕТ ДОСРОЧНО

Это касается предпенсионеров, оставшихся без работы в 2022 году в связи с сокращением штата. Есть ещё ряд условий. Досрочный выход на пенсию возможен, если предпенсионеру осталось доработать до законной пенсии не более двух лет. При этом страховой стаж у мужчин должен быть не менее 25 лет, а у женщин - не менее 20 лет.

СЕЛЬСКУЮ НАДБАВКУ СОХРАНЯТ ПРИ ПЕРЕЕЗДЕ В ГОРОД

Надбавка к пенсии сельских пенсионеров (имеющих сельский стаж не менее 30 лет и живущих в сельской местности) в 2021 году составляет 1511,12 рубля. В Тверской области надбавку за сельский труд получают 10 110 пенсионеров.

В настоящее время доплату перестают выплачивать, если пенсионер переехал в город. С 1 января 2022 года вступает в силу Федеральный закон от 26 мая 2021 года № 153-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который позволит пенсионерам, получающим эту надбавку, сохранить её при переезде в город. С 1 января 2022 года пенсионерам, которым ранее при смене места жительства размер пенсии был пересмотрен и сельская надбавка снята, доплата возобновится автоматически, в беззаявительном порядке.

БОЛЬНИЧНЫЕ СТАНУТ ЭЛЕКТРОННЫМИ

В соответствии с изменениями в федеральном законодательстве (Федеральный закон от 30.04.2021 № 126-ФЗ) с 1 января 2022 года будут отменены бумажные листки нетрудоспособности. Оформлять больничные будут только в электронном виде: основанием для назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности и пособия по беременности и родам будет являться электронный листок нетрудоспособности.

Работники, имеющие подтверждённую учётную запись на портале госуслуг, будут получать информационные сообщения о своих электронных больничных там.

АНАЛИЗЫ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ

1 января 2022 года изменится порядок прохождения медкомиссии при сдаче на водительские права и их замене. Автомобилистам придётся сдавать анализы на наличие алкоголя и наркотических веществ в крови. Исключение - случаи, когда права меняют по причинам смены фамилии, утери водительского удостоверения или его порчи.

АКЦИЗЫ ПОДОРОЖАЮТ

В 2022 году повысится стоимость на акцизные товары. А это значит, что подорожают алкогольные напитки, табак, электронные сигареты и бензин.