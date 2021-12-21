45 филиалов и 46 новых услуг: По количеству МФЦ Тверская область - на втором месте в ЦФО

В регионе будут открывать новые филиалы МФЦ. Фото: ПТО

В этом году в Верхневолжье создано семь новых филиалов МФЦ, при этом количество доступных в многофункциональных центрах региона услуг увеличено на 46. На заседании областного правительства 21 декабря рассмотрели дальнейшие планы относительно МФЦ.

Губернатор Игорь Руденя сразу отметил, насколько актуально это направление работы.

Губернатор на заседании. Фото: ПТО

- Создание во всех муниципалитетах современной системы филиалов и обособленных подразделений МФЦ, работающих по принципу одного окна, - важная часть деятельности по повышению качества жизни граждан в Тверской области. Сегодня МФЦ - это наш ключевой ресурс по предоставлению государственных и муниципальных услуг, - сказал Игорь Руденя.

В этом году количество филиалов МФЦ в регионе увеличилось до 45. Это второй показатель в ЦФО.

Семь новых филиалов создано в Белом, Молоково, Красном Холме, Сонково, Лесном, Пено и Фирово. Плюс еще два филиала - в Вышнем Волочке и Торжке.

Как было уточнено на заседании областного правительства, три из новых филиалов - в Пено, Торжке и Сонково - еще не открыты, но это произойдет буквально на днях, до Нового года. То же самое касается отремонтированных зданий МФЦ в Торопце и Кимрах.

В 2022 году запланированы переезд в новые здания филиалов МФЦ в Осташкове и Спирово, открытие дополнительного филиала в Ржеве и капремонт в завидовском подразделении. Также будет открыт филиал МФЦ (с тремя окнами обслуживания) на территории комплекса «Россия - моя история» в Твери.

В большом зале областного правительства. Фото: ПТО

В 2023 году планируются открытие новых центров в Конаково, Заволжском районе Твери, капремонт здания для филиала в Максатихе.

Растет не только количество филиалов, но и число предоставляемых в них государственных и муниципальных услуг. В 2021-м по сравнению с прошлым годом оно выросло на 25% - в перечень добавилось 46 услуг. Среди них - выдача в филиалах бумажных сертификатов о вакцинации против коронавируса, водительских удостоверений, заявок на поставку газа и техобслуживание газового оборудования.

У жителей областного центра и семи крупных городов появилась возможность получить услуги, предоставляемые ЗАГСом. С января 2022-го они будут доступны во всех филиалах МФЦ Верхневолжья.

С октября в Твери и Калининском районе по инициативе Игоря Рудени реализуется пилотный проект по обслуживанию клиентов МФЦ на дому.

СПРАВКА КП

Всего в филиалах МЦФ Тверской области в 2021 году было оказано порядка 920 тысяч услуг. Самыми популярными стали постановка на кадастровый учет, регистрационный учет граждан РФ, предоставление сведений из единого реестра недвижимости, выдача субсидий на оплату жилого помещения и ЖКУ, выдача и замена паспорта гражданина России и прочие.