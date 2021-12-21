«МАКС-М»: здоровья и спокойствия в новом году!

Новый год – особенный праздник, который каждый из нас ждет с нетерпением Фото: Влад КОМЯКОВ

«Будь здоровым!» - больше чем просто тёплое пожелание в Новый год. Здоровье семьи - это результат нашей заботы и верного выбора, который становится особенно ответственным сегодня, в пору пандемии. Очень важно сейчас относиться к здоровью вдумчиво, выполнять все рекомендации медиков и иметь надёжного помощника, который станет опорой в случае сложной ситуации.

В НОВЫЙ ГОД С ПРОВЕРЕННЫМ СОЮЗНИКОМ

Более четверти века работает страховая компания «МАКС-М» в России, и в наступающем году исполнится 21 год её работы в Тверской области. Страховая компания - это своего рода адвокат, помогающий людям реализовать все свои права на бесплатную медицинскую помощь. «Правильная» страховая компания - тот самый помощник, который сопровождает вас на всём пути взаимоотношений с медицинскими организациями.

Надёжность компании «МАКС-М» подтверждена уважаемым Рейтинговым агентством «Эксперт РА». Компании присвоен рейтинг А++, что подразумевает исключительно высокий уровень надёжности и качества услуг. Эту оценку компания «МАКС-М» получила ещё в 2010 году, первой из подобных компаний, и подтверждает его из года в год.

Если вы не можете записаться на приём к врачу, получить необходимые медикаменты, если вам отказывают в нужных обследованиях или вы не уверены в качестве оказываемой вам медицинской помощи - позвоните в страховую компанию, и её специалисты найдут решение.

НОВЫЕ ПОЛИСЫ ОМС

В 2022 году нас ждут перемены. Каждый гражданин, застрахованный в системе ОМС, сможет отказаться от бумажного медицинского полиса в пользу электронного. Полис ОМС - главный документ, гарантирующий вам бесплатную медицинскую помощь - переходит в цифровой формат. Нововведение регламентировано Федеральным законом от 6 декабря 2021 года № 405-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и статью 13-2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния».

Храниться цифровые полисы будут в личном кабинете на портале госуслуг или в смартфоне в виде QR-кода. Новорождённым медицинские полисы на бумаге не понадобятся уже с 1 июля 2022 года. Главным и единственным документом при обращении к врачу будет свидетельство о рождении. Электронный полис новорождённым будет оформляться автоматически - без обращения и сразу в цифровом виде - при формировании свидетельства о рождении и появлении об этом записи в Едином государственном реестре ЗАГС.

Возможность отказаться от пластикового или бумажного полиса в пользу цифрового документа у граждан появится с 1 января 2022 года. Это как минимум удобно: вместо замены полиса ОМС (например, при смене фамилии или адреса) достаточно будет просто уведомить свою страховую компанию, а при обращении за медицинской помощью можно будет предъявить любой документ, удостоверяющий личность.

При этом полис на бумаге или в виде пластиковой карты будет предоставляться по желанию человека, который сам выберет, что ему удобно.

Сменить страховую компанию обладателю цифрового полиса можно будет, обратившись к новому страховщику.

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ И КОРОНАВИРУС

В новом году, как и всегда, полис ОМС будет давать нам право на бесплатные услуги здравоохранения: первичную медико-санитарную помощь, специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, скорую и неотложную помощь, а также паллиативную медицинскую помощь.

Но мы живём в новых условиях: пандемия повлекла некоторые временные сложности в функционировании системы здравоохранения и в то же время дала пациентам ряд новых прав. В частности на бесплатную и доступную вакцинацию и углублённую диспансеризацию для переболевших ковидом, а также на бесплатные лекарства для лечения от коронавируса.

БЕСПЛАТНЫЕ ЛЕКАРСТВА

Препараты для лечения от новой коронавирусной инфекции включены в перечень жизненно необходимых и важнейших.

Федеральный бюджет выделяет деньги на обеспечение бесплатными лекарствами всех граждан, которые проходят лечение от коронавируса - как в стационаре, так и амбулаторно.

В нашем регионе бесплатные лекарства для лечения от COVID-19 граждане должны получать при обращении в поликлиники по месту жительства, вызове врача на дом, а также в Центрах амбулаторной помощи (ЦАП). Если вы не можете получить бесплатные лекарства или у вас возникают сложности с прохождением постковидной диспансеризации, обращайтесь в Тверской филиал медицинской страховой компании «МАКС-М».

КАК СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ В ПРАЗДНИКИ

Пандемия пандемией, а в Новый год хочется праздника. После сложного трудового года в долгие каникулы мы обычно гуляем с размахом: много едим и выпиваем, часто недосыпаем, веселясь ночи напролёт.

Отвлечься от насущных дел, конечно, нужно. А специалисты «МАКС-М» подскажут, как это сделать не во вред здоровью. Вот несколько советов:

Постарайтесь не переедать. Не отказывайте себе в любимых оливье, жареной курочке и селёдке под шубой, но постарайтесь один-два приёма пищи в день сделать более здоровыми. Упор - на злаки и свежие овощи. Не игнорируйте и кисломолочные продукты.

Соблюдайте питьевой режим, ведь вода - важнейший участник метаболических процессов. Около полутора литров воды в день нужно пить обязательно.

Старайтесь высыпаться. Ближе к началу рабочих дней постепенно возвращайтесь в обычный режим, иначе выход на работу может обернуться огромным стрессом и бессонницей.

Побольше двигайтесь и гуляйте на свежем воздухе. Сходите вместе на горку или каток - на пользу любая активность.

Компания «МАКС-М» предлагает оперативное оформление полиса ОМС, круглосуточные консультации специалистов контакт-центра, защиту прав и интересов застрахованных, контроль качества медицинской помощи, а также возможность индивидуального информационного сопровождения на всех этапах оказания медицинской помощи.

Для обеспечения прямого общения с населением в филиале АО «МАКС-М» в Твери работает Консультационно-диспетчерский центр.

Адрес «МАКС-М» в Твери: ул. Советская, 28. Телефон (4822) 33-98-85.

Региональный контакт-центр: 8-800-333-77-03 (звонок бесплатный).

Федеральный контакт-центр: 8-800-333-60-03 (звонок бесплатный).

Адреса и телефоны Филиала АО «МАКС-М» в Твери и Тверской области можно посмотреть на официальном сайте www.makcm.ru

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