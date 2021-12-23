Индекс оливье-2021: за год новогодний салат в Твери подорожал почти на 6%

Графика: Катерина МАРТИНОВИЧ

Страшно сказать, но уже без малого 11 лет, как мы в «КП» внимательно следим за ценой самый новогодний салат в Твери. Перед Новым годом идём по магазинам, смотрим цены на ингредиенты оливье, считаем, сравниваем, вычисляем рост в процентах за год.

За эти годы всякое было: и кризисы разные, и пандемия, и увлечение онлайн шопингом, и возвращение покупателей в крупные маркеты, где все дешевле. Было увлечение некоторых здоровым питанием и сознательный отказ от оливье на новогоднем столе по причине ЗОЖ. И вот уже даже Роспотребнадзор намекает в своих официальных сообщениях: «калорийный оливье - не ешьте». (Но об этом ниже)

А пока, вернемся к анализу одиннадцати лет наблюдений за тверским оливье. С 2011 года цена на салат плавно росла, ни разу не опустившись ниже стартовой цены. Лишь в 2012 году было небольшое падение, оно и понятно: курс доллара скакал, нефть дешевела. С появлением намеков на возвращение экономической стабильности плавно пошла вверх и цена на салат. В 2018 году цена на тверской оливье снова сделала ценовой скачок. В 2019 году оливье подешевел аж на 13%. А вот в 2020-м цена на салатик достигла максимума за десятилетие наших замеров, подорожав на 33% к году минувшему. Почти все ингредиенты прибавили в цене, ни один не подешевел (см. таблицу).

Графика: ЕЛена КОЗЛОВА

В 2021 году салатик ещё больше подорожал, правда, в процентном отношении прошлый год не перемахнул - 5,9 % роста. И приятное: два ингредиента сбавили в цене. Горошек подешевел на 29%, а майонез - на 34%. А вот колбаска наоборот - подорожала на 35%. (цены на салат приведены в таблице)

Что касается здорового питания, то оливье совершенно не про это. В свежем релизе тверского Роспотребнадзора сказано: «Жирные заправки - основной источник калорий: в 1 столовой ложке сметаны содержится от 23ккал (10%) до 58 ккал (30%); майонеза - 106ккал, растительного масла - 153ккал. Помните, что даже диетический продукт, при неумеренном употреблении, может привести к набору веса. Не готовьте салаты в большом количестве, 1-2 столовых ложек на порцию вполне достаточно, чтобы удивить гостей новым рецептом, попробовать другие блюда и избежать переедания. Для снижения калорийности пользуйтесь для заправки соком лимона, йогуртом 1% (7ккал), соусом из сливок (10%) с зеленью или огурцом (20ккал)».

ВАЖНО

ОПАСНАЯ СМЕСЬ В САЛАТЕ

Тот же Роспотребнадзор напоминает, что салат - благоприятная питательная среда для развития патогенных микроорганизмов. Салат, который неправильно хранился, может стать причиной тяжёлого пищевого отравления. В салатах обычно смешивают продукты с разной стойкостью хранения, поэтому срок годности салата будет зависеть от рецепта. К тому же, салаты часто заправляют майонезом или другим соусом, а это ускоряет процессы размножения микробов.

Сроки годности салатов:

- из сырых овощей или фруктов, могут хранится 18 часов, после заправки - только 12;

- с добавлением мяса, птицы, копчёностей - 18 часов (после заправки - 12);

- винегреты из варёных овощей - 18 часов (после заправки - 12);

- с добавлением консервированных овощей или варёных яиц после заправки - только 6 часов;

- с добавлением морепродуктов без заправки - 12 часов;

- из маринованных, солёных, квашеных овощей - 36 часов.

Заправлять салаты безопаснее всего перед подачей на стол. Старайтесь не оставлять заправленный салат стоять всю ночь на новогоднем столе, уберите его в холодильник.

КСТАТИ ЦЕНЫ НА ОЛИВЬЕ В РЕГИОНАХ

(по данным ТАСС, размер порции и состав салата не совпадает с приведённым выше, но общая тенденция видна)

САМЫЙ ДОРОГОЙ ОЛИВЬЕ...

Чукотский АО

Камчатский край

Магаданская область

Сахалинская область

Москва

... И САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ

Чувашия

Волгоградская область

Мордовия

Липецкая область

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