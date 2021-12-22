Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 декабря 2021 3:00

Когда арктические морозы покинут Тверскую область, сообщили синоптики

Самая длинная ночь в году была, по прогнозам метеорологов, самой холодной в Тверском регионе
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Синоптики спрогнозировали, когда отступят холода в Тверской области.

Синоптики спрогнозировали, когда отступят холода в Тверской области.

Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

В ночь на 22 декабря североатлантический циклон принёс в Тверскую область мороз до -30 градусов.

Специалисты метеорологи сообщили, когда этот арктический холод покинет регион.

- Самая длинная ночь в году будет и самой стылой этой зимой, - спрогнозировал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Днём 22 декабря до -20 градусов, ночью до -24 градусов. Но уже к концу недели температура пойдёт на повышение: днём -11 градусов, ночью -15 градусов.

В выходные днём будет вполне себе комфортно: днём -7. С такой же температурой и легким снегопадом регион войдёт в новый 2022 год, предварительные прогнозы синоптиков сильных морозов не обещают.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

КАРТИНА ДНЯ