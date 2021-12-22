Когда арктические морозы покинут Тверскую область, сообщили синоптики

Синоптики спрогнозировали, когда отступят холода в Тверской области. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

В ночь на 22 декабря североатлантический циклон принёс в Тверскую область мороз до -30 градусов.

Специалисты метеорологи сообщили, когда этот арктический холод покинет регион.

- Самая длинная ночь в году будет и самой стылой этой зимой, - спрогнозировал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Днём 22 декабря до -20 градусов, ночью до -24 градусов. Но уже к концу недели температура пойдёт на повышение: днём -11 градусов, ночью -15 градусов.

В выходные днём будет вполне себе комфортно: днём -7. С такой же температурой и легким снегопадом регион войдёт в новый 2022 год, предварительные прогнозы синоптиков сильных морозов не обещают.

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