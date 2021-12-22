Коронавирус в Твери, последние новости на 22 декабря 2021: новые больницы в районах и продление месячника масочного режима в транспорте

Масочные рейды на транспорте будут продолжены. Фото: ПТО

Последние новости о коронавирусе в Твери на 22 декабря 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 95 800 случаев заражения (+323 за сутки).

Выздоровели 85204 пациента (+288 за сутки).

На карантине - 8324 заболевших, (+24 за сутки).

Умерли 2272 человека (+11 за сутки).

Прививку сделал 594 073 человека, за последние сутки - 1265 граждан.

Лидирует по заболеваемости Тверь. В областной столице всего зафиксировано 33711 случаев заражения коронавирусом (+108 заразившийся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 7341 (+6),

Ржев - 5346 (+18),

Калининский район - 4353 (+77),

Вышневолоцкий городской округ - 3761 (+13),

Торжок - 3237 (+15),

Кимры - 2752 (+7).

Графика: Яндекс

В Адресную инвестиционную программу (АИП) Тверской области на 2022-2024 годы включены строительство поликлиники в Старице и центральной районной больницы в Бологое. Вопрос рассмотрен на заседании регионального правительства 21 декабря.

В регионе до февраля 2022 года продлен месячник по контролю за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. Решение озвучено на заседании областного оперштаба 21 декабря. Его провел губернатор Игорь Руденя.

Напомним, что этот месячник стартовал 21 октября. Правда, речь шла о контроле за соблюдением масочного режима в целом в общественных местах, а не только в автобусах.

Также сообщается, что на заседании обсуждалось, как организациями и предприятиями в Верхневолжье соблюдается постановление Главного санитарного врача региона о вакцинации 80% сотрудников.

Документ распространяется на работников организаций, занимающихся культурными, просветительскими, досуговыми, зрелищными и иными мероприятиями, где возможны скопления людей. Также это касается компаний, предоставляющих консультационные услуги с очным присутствием граждан.

Кроме того, введена обязательная вакцинация против коронавируса для коллективов организаций с численностью работников более 100 человек.

Специалистами Роспотребнадзора уже проведено около 530 контрольных проверок по исполнению постановления санитарного врача. В отношении нарушителей выписано 40 протоколов.

Организациям, где привито менее 80% от общего числа сотрудников, грозят штрафные санкции.