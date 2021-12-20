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Общество20 декабря 2021 14:30

Тверскому псу Бате, у которого проблема с задними лапами, нашли дом

Его забрали с мороза и отвезли на передержку
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
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Батя - дома. в тепле. Фото: VK/Инициативная группа по защите животных

Батя - дома. в тепле. Фото: VK/Инициативная группа по защите животных

Группа тверских зоозащитников поделилась позитивной новостью - пса-инвалида по прозвищу Батя отвезли на передержку в теплый дом.

Как ранее писала "КП"-Тверь", Батя жил в заброшенном холодном строении на окраине Твери. У него отнялись задние ноги. Из-за того, что он не может полноценно бегать, пес сильно мерз. При этом он был вожаком стаи. Однако молодые кабели начали пытаться нападать на него.

Об этом сообщала подкармливающая Батю и других собак девушка.

- Сейчас стоит держать кулачки за его адаптацию! Мы всем очень благодарны! За репосты ,за корм,за денежку ! И конечно особенно мы благодарны Даше за её доброе сердце!!!! - написали в посте о том. что пса отвезли на передержку в теплый дом зоозащитники.

Они также обратили внимание на то, что нужна помощь с коляской для Бати.

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