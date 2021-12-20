«Если вы не успеете разобрать шкаф, Дед Мороз на вас не обидится»: Психолог из Твери рассказала, как побороть предновогодний стресс

Чем легче и спонтаннее будет праздник, тем больше будет в нём волшебства. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Где-то я прочитала, что стресс перед Новым годом испытывают 69% людей. Это, пожалуй, минимум. Кто из нас не ломал голову, как распланировать бюджет: на подарки, праздничный стол, да ещё и сходить куда-нибудь на каникулах хочется. Годовые отчёты доводят до исступления. Беготня по магазинам, нехватка времени… Помощи ни от кого не дождёшься! Дамокловым мечом зависли над семейным бюджетом кредиты, которые мы божились выплатить в этом году. А семье надо дарить новогоднее настроение! Ох…

Как справиться с предновогодним выгоранием, читателям «КП»-Тверь» рассказала психолог, гештальт-терапевт, арт-терапевт, смыслоориентированный терапевт Ульяна Ильина. Семь советов - на удачу!

СОВЕТ 1: СНИЖАЙТЕ ПЕРФЕКЦИОНИЗМ

- Есть такая установка: перед Новым годом всё должно быть сделано на «отлично». Накануне принято проводить генуборку с мытьём хрусталя и разбором шкафов. Нужно написать миллион открыток. И это на фоне того, что никто не отменял наших обычных дел и обязанностей.

Чем легче мы будем относиться ко всем этим «невероятно важным» обязанностям, тем меньше стресса схлопочем. Если вы не разберёте свой старый книжный шкаф, Дед Мороз на вас не обидится.

Воспринимайте Новый год как весёлый и яркий праздник, но совсем не обязывающий выкладываться на всю катушку. Закажите готовую еду для праздничного стола, сейчас за это никто не осудит. И относитесь к другим так же. Если кто-то вам не помог или не поздравил, это не потому, что вас не любят. Просто человек тоже забегался и устал.

СОВЕТ 2: НЕ СПЕШИТЕ ПОЗДРАВИТЬ ВСЕХ И ВСЯ

- Составьте список всех, кого вы хотите поздравить. Проранжируйте, какие поздравления обязательно должны быть личными - с визитом, подарками и так далее. А остальным вполне достаточно будет открытки или СМС. Разделите хлопоты по поздравлению родственников с кем-то из близких. Пусть дети нарисуют бабушке в подарок рисунок.

Если вы всё-таки хотите поздравить всех-всех-всех, отправьте часть поздравлений «с наступающим» заранее. Воспользуйтесь рассылкой. Коллег по работе и просто знакомых вполне допустимо поздравить более формально.

Встречайте праздник с самыми близкими! Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

СОВЕТ 3: ОТДЫХАЙТЕ

- Вместо того чтобы бежать за очередным подарком, остановитесь и задайте себе вопросы: «Есть ли у меня силы? Хорошо мне сейчас или плохо?» Известный факт - перед Новым годом люди часто заболевают. Не исключено, что это наш бессознательный способ отдохнуть и немного снизить стресс. Возможно, отложить какое-то дело и отдохнуть - это лучшее для вас.

СОВЕТ 4: УЧИМСЯ ГОВОРИТЬ «НЕТ»

- Обязательно ли встречать праздник в большой компании, где перед многими людьми надо «держать лицо»? Может быть, вы хотите побыть в маленьком семейном кругу?

Если же у вас возникает тревога, что на вас обидятся, это хороший способ задуматься, что происходит с вашими психологическими границами. Только ваше дело, с кем и как вы отмечаете и что для вас является праздником. Возможно, лучшим подарком на Новый год самому себе будет право говорить «нет» тому, чего вы не хотите.

СОВЕТ 5: ВОЗВРАЩАЕМ ВОЛШЕБСТВО ПРАЗДНИКА

- В детстве Новый год был для нас волшебством, потому что его создавали другие. Сейчас же праздничного настроения может и не быть, ведь мы сами «работаем» Снегурочками и Дедами Морозами. Чтобы вернуть ощущение радости, задумайтесь о себе. Купите себе подарок. Заверните его красиво и положите под ёлку - так тоже можно!

Может быть, вы хотите, чтобы о вас позаботился кто-то из близких? Скажите заранее: «Мне будет приятно, если в Новый год ты сделаешь для меня то-то и то-то».

СОВЕТ 6: СНИЖАЕМ РАБОЧУЮ ТРЕВОГУ

Посмотрите, все ли дела требуют обязательного завершения к Новому году или часть из них можно отложить на спокойные январские дни. Если у вас адекватный руководитель, обсудите это с ним.

Всегда помогает снять тревогу простое ранжирование. Выпишите свои задачи. Рядом напишите, как вы планируете их решать. И отдельно составьте список дел, которые можно отложить на потом. Это снизит стресс и, возможно, откроет глаза: оказывается, это не вы такой неорганизованный, а просто у вас запланировано 56 дел, на каждое из которых требуется несколько часов. Конечно, вы не успеете. Делегируйте часть задач или отложите менее важные на январь. Ещё раз повторю: ничего страшного от этого не случится.

СОВЕТ 7: ПОДВОДИМ ИТОГИ

- Если ваш год был сложным, совсем не обязательно портить себе настроение, подчиняться единому ритму и подводить итоги именно в Новый год. Если же вы хотите это сделать, сосредотачивайтесь не только на тяжёлых моментах (два последних года были тяжёлыми для многих из нас), но и на радостях, приятных встречах. И вы увидите, что многие из них были лёгкими и спонтанными. Так и Новый год - чем легче и спонтаннее он будет, тем больше будет в нём волшебства.

Жизнь редко соответствует идеальной картинке, а значит, надо радоваться тому, что есть здесь и сейчас - «оставаться в моменте», как модно говорить сегодня. С наступающим!