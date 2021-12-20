Без света и тепла: Под Тверью деревня почти сутки мёрзла без электричества

Деревня Шалайкино находится в 9 км от Твери. Фото: VK/Максим Ефимов.

Утром 20 декабря в тверской эфир радио «Комсомольская правда» (99,3 FM) позвонил житель деревни Шалайково (9 км от Твери по Старицкому шоссе). От лица других жителей этого населенного пункта он пожаловался на то, что в деревне примерно в 15:00 19 декабря пропало электричество и люди вынуждены сидеть без света и мерзнуть…

- На протяжении последних двух месяцев в Шалайково периодически происходили отключения электричества, приезжали бригады «Тверьэнерго», чинили. И вот вчера днем опять пропало электричество. А в деревне нет газа, все дома отапливаются за счет электрокотлов, печек тоже нет. Поэтому люди вынуждены мерзнуть. Плюс замерзают и могут полопаться трубы электрокотлов. Представляете, какой это ущерб для людей будет. Жители уже обращались во все инстанции, но это не помогает. - рассказал мужчина корреспонденту «КП»-Тверь».

Произошла эта неприятная для жителей деревни история в том момент, когда в регион начали возвращаться морозы. Сидеть в неотапливаемом доме, когда за окном как минимум -10 градусов, то еще удовольствие. Искренне жаль людей. А среди жителей Шалайково есть и пожилые люди, и дети. Деревня немаленькая.

«КП»-Тверь» попыталась получить комментарий по данной ситуации в «Тверьэнерго» - филиале ПАО «Россети Центр». Однако на звонки в пресс-службу и приемную никто не ответил.

Зато удалось связаться с Андреем Смородиным, исполняющим обязанности главы Красногорского сельского поселения (в него входит Шалайково). Он пояснил, что в курсе проблемы:

- По моим сведениям от энергетиков, отключение электричества произошло из-за обрыва на ЛЭП, причем без света осталось не только Шалайково, но и деревня Шульгино. С ночи энергетики «Тверьэнерго» работают над возобновлением подачи электричества. С утра, я знаю, этим занимались четыре бригады специалистов. И сейчас проблема уже практически решена. В дома возвращается электричество.

Мы снова позвонили в Шалайково примерно в 12:00, и жители нам подтвердили: электричество появилось. Надеемся, надолго. А то на днях обещают до -30.