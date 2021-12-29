Новогодняя ночь в Твери не станет идеальной

Новогодняя ночь в Твери в этом году идеальной погодой не побалует. Графика: Катерина МАРТИНОВИЧ

Новогодняя ночь в Твери, а точнее погода в ночь с 31 декабря на 1 января, не будет идеальной. Аналитики Яндекс.Погоды изучили данные метеонаблюдений в различных городах страны за последние 10 лет и сопоставили их с результатами опроса россиян о том, какую погоду они считают идеальной.

Идеальной новогодней погодой, по мнению россиян, оказалась такая: температура от 0 до 10 °C, безветренно, умеренный снегопад.

Чаще всего такую погоду в новогоднюю ночь наблюдали в Самаре: целых пять раз за последние 10 лет. В Казани это случилось четыре раза, в Уфе и Нижнем Новгороде — по три раза. По два раза образцовую новогоднюю ночь видели в Красноярске, Омске и Ростове-на-Дону. Только один раз — в Новосибирске, Санкт-Петербурге и Челябинске.

Жителям Москвы и близлежащей от неё Твери, Волгограда, Воронежа, Екатеринбурга и Перми встретить Новый год при идеальной погоде за последнее десятилетие не удалось ни разу.

В этот раз Твери снова не повезёт в новогоднюю ночь в областном центре до -14. Так что в диапазон идеальной погоды снова не попадаем.

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