Морозы будут сменяться частыми оттепелями: погода после Нового года в Тверской области

Оттепели и сильные морозы: погода после Нового года в Тверской области. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода будет после Нового года.

Синоптик предупредил, что погода в Европейской России в предстоящие зимние месяцы будет преподносить сюрпризы. По его словам, жителей ряда регионов, в том числе и Тверской области, ждут теплые и очень холодные дни.

«Количество оттепелей превысит климатические характеристики. Но одновременно будут и периоды очень сильных морозов с температурой до минус 20-25 градусов», — цитирует синоптика «Парламентская газета».

Напомним, погода уже начала преподносить жителям Тверской области сюрпризы, причём неприятные, следом за оттепелью в регион нагрянули морозы. Самым холодным на этой неделе обещает стать 24 декабря - столбик термометра опустится до минус 26 градусов. А вот к Новому году вновь потеплеет - в ночь на первое января ожидается легкий морозец до минус 4 градусов.

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