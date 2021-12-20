Коронавирус в Твери, последние новости на 20 декабря 2021: Приезд Клишиной и устранение технического сбоя МВД

Новости связали Клишину и МВД. Фото: Instagram/dariaklishina/УГИБДД про Тверской области/коллаж

Последние новости о коронавирусе в Твери на 20 декабря 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 95 149 случаев заражения (+329 за сутки).

Выздоровели 84 520 пациентов (+207 за сутки).

На карантине - 8368 249заболевших, (+119 за сутки).

Умерли 2261 человек (+3).

Прививку сделал 591 671 человек, за последние сутки – 1349 человек.

Графика: Яндекс

Лидирует по заболеваемости Тверь. В областной столице всего зафиксировано 33 492 случая заражения коронавирусом (+121 заразившийся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 7315 (+21),

Ржев - 5293 (+18),

Калининский район - 4321 (+9),

Вышневолоцкий городской округ - 3735 (+14),

Торжок - 3207 (+13),

Кимры - 2740 (+8),

Кашинский городской округ - 2170 (+15),

Бологовский район 2156 (+8),

Бежецкий район 2143 (+5).

В регионе продолжается массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 592 310 человек, за последние сутки - 637.

Графика: ПТО

Знаменитая прыгунья в длину Дарья Клишина побывала на родине в Твери Она сфотографировалась на улице Трехствятской воззле часов и опубликовала снимок в инстаграме.

А МВД России передала информацию, что устранение последствий технического сбоя в работе информационных ресурсов завершено.

Установлено, что причиной сбоя стала коммунальная авария в серверных помещениях. Из-за этого, в частности, в Твери остановили выдачу прав и регистрацию авто в МРЭО ГИБДД.

- 20 декабря объявлено рабочим днем для всех регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции, куда граждане смогут обратиться за получением государственных услуг как в электронном виде, так и в порядке живой очереди, - сообщает МВД России.