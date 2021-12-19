Коронавирус в Твери, последние новости на 19 декабря 2021: Дед Мороз на ярмарке и сертификаты здоровья

Тверь готовится к праздникам - с соблюдением всех санитарных норм, конечно.
Фото: Александр ЖМУЛИН
Последние новости о коронавирусе в Твери на 19 декабря 2021 года.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 94 820 случаев заражения (+332 за сутки).
Выздоровели 84 313 пациентов (+357 за сутки).
На карантине - 8 249 заболевших, (+ 3 за сутки).
Умерли 2 258 человек (+12).
Прививку сделал 591 671 человек, за последние сутки – 1349 человек.
Лидирует в регионе по заболеваемости с начала пандемии Тверь. В областной столице всего зафиксировано 33 371 случаев заражения коронавирусом (+125 заразившихся за сутки).
Также среди лидеров по числу заболевших:
Конаковский район - 7294 (+19),
Ржев - 5293 (+18),
Калининский район - 4312 (+13),
Вышневолоцкий городской округ - 3721 (+11),
Торжок - 3194 (+26),
Кимры - 2732 (+10).
Статистика коронавируса в Тверской области на 18 декабря 2021. Графика: yandex.ru
Сертификаты здоровья для посещения публичных мест могут ввести в Теврской области с 1 февраля 2022 года. Об этом сообщает официальная страница "Информация о коронавирусе. Тверская область".
Госдума приняла соответствующий законопроект, но пока лишь в первом чтении. Сертификат здоровья смогут получить не только люди, прошедшие вакцинацию от коронавирусной инфекции, но и все у кого есть антитела после болезни, прививки иностранными вакцинами или бессимптомного носительства. Нормы закона в случае его окончательного принятия будут действовать полгода - до 1 июня 2022 года.
Тем временем Тверь и область радуется приближающемуся Новому году. Совсем скоро должны открыться ёлочные базары, продолжает работу Рождественская ярмарка. Сегодня с визитом предновогоднюю торговую площадку на Трёхсвятской должны посетить Дед Мороз со Снегурочкой. Их визит запланирован на 12:30. А чуть ранее, в полдень, на ярмарке пройдёт мастер-класс по резьбе по дереву. В 13:00 здесь де же подведут итоги фотоконкурса костюмов «Новогодний карнавал». В администрации Твери отмечают, что ярмарка работает с соблюдением всех санитарных требований.
Напомним, Рождественская ярмарка будет работать до 9 января 2022 года. Она открыта ежедневно (кроме 1 и 2 января – это выходные дни) с 11:00 до 20:00.
Распространение коронавируса в Тверской области.
Фото: ПТО