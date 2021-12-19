Коронавирус в Твери, последние новости на 19 декабря 2021: Дед Мороз на ярмарке и сертификаты здоровья

Тверь готовится к праздникам - с соблюдением всех санитарных норм, конечно. Фото: Александр ЖМУЛИН

Последние новости о коронавирусе в Твери на 19 декабря 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 94 820 случаев заражения (+332 за сутки).

Выздоровели 84 313 пациентов (+357 за сутки).

На карантине - 8 249 заболевших, (+ 3 за сутки).

Умерли 2 258 человек (+12).

Прививку сделал 591 671 человек, за последние сутки – 1349 человек.

Лидирует в регионе по заболеваемости с начала пандемии Тверь. В областной столице всего зафиксировано 33 371 случаев заражения коронавирусом (+125 заразившихся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 7294 (+19),

Ржев - 5293 (+18),

Калининский район - 4312 (+13),

Вышневолоцкий городской округ - 3721 (+11),

Торжок - 3194 (+26),

Кимры - 2732 (+10).

Статистика коронавируса в Тверской области на 18 декабря 2021. Графика: yandex.ru

Сертификаты здоровья для посещения публичных мест могут ввести в Теврской области с 1 февраля 2022 года. Об этом сообщает официальная страница "Информация о коронавирусе. Тверская область".

Госдума приняла соответствующий законопроект, но пока лишь в первом чтении. Сертификат здоровья смогут получить не только люди, прошедшие вакцинацию от коронавирусной инфекции, но и все у кого есть антитела после болезни, прививки иностранными вакцинами или бессимптомного носительства. Нормы закона в случае его окончательного принятия будут действовать полгода - до 1 июня 2022 года.

Тем временем Тверь и область радуется приближающемуся Новому году. Совсем скоро должны открыться ёлочные базары, продолжает работу Рождественская ярмарка. Сегодня с визитом предновогоднюю торговую площадку на Трёхсвятской должны посетить Дед Мороз со Снегурочкой. Их визит запланирован на 12:30. А чуть ранее, в полдень, на ярмарке пройдёт мастер-класс по резьбе по дереву. В 13:00 здесь де же подведут итоги фотоконкурса костюмов «Новогодний карнавал». В администрации Твери отмечают, что ярмарка работает с соблюдением всех санитарных требований.

Напомним, Рождественская ярмарка будет работать до 9 января 2022 года. Она открыта ежедневно (кроме 1 и 2 января – это выходные дни) с 11:00 до 20:00.