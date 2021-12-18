Коронавирус в Твери, последние новости на 18 декабря 2021: опубликован график работы инфекционных госпиталей и ЦАПов в новогодние праздники

Ознакомится с графиком работы медучреждений на Новый год.

Последние новости о коронавирусе в Твери на 18 декабря 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 94488 случаев заражения (+334 за сутки).

Выздоровели 83956 пациентов (+338 за сутки).

На карантине - 8206 заболевших, (- 17 за сутки).

Умерли 2236 человек (+13).

Прививку сделали 590 150 человек, за последние сутки – 1537 человек.

Лидирует в регионе по заболеваемости с начала пандемии Тверь. В областной столице всего зафиксировано 33 246 случаев заражения коронавирусом (+120 заразившихся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 7275 (+15),

Ржев - 5275 (+14),

Калининский район - 4299 (+10),

Вышневолоцкий городской округ - 3710 (+10),

Торжок - 3168 (+10),

Кимры - 2722 (+11).

Графика: Яндекс

Прививку сделали 588 688 человек, за последние сутки – 1 583 человека.

Министерство здравоохранения Тверской области опубликовало приказ, в котором говорится о режиме работы медучреждений региона в период новогодних праздников, то есть, с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года.

Главным врачам поручено организовать работу подведомственных организаций и опубликовать графики на сайтах. Первичная медико-санитарная помощь при этом должна оказываться в ежедневном режиме. Нужно обеспечить необходимый запас лекарств, вакцин, кислорода и средств индивидуальной защиты на весь период.

ИНФЕКЦИОННЫЕ ГОСПИТАЛИ, ПРИВИВОЧНЫЕ КАБИНЕТЫ, ЦАПы РАБОТАЮТ ТАК: В инфекционных госпиталях и отделениях, оказывающих медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, ежедневно будут проводить врачебные обходы и выписку пациентов;

В вакцинальных кабинетах — 31 декабря, 1, 2, 7 января — выходные дни; 3, 4, 5, 6, 8, 9 января 2022 года по графику рабочего дня; В амбулаторных центрах диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 31 декабря, 1, 2, 7 января — выходные дни; 3, 4, 5, 6, 8, 9 января 2022 года по графику рабочего дня.