Ни сучков, ни виражей: Соответствуют ли зимние горки в Твери требованиям Гостехнадзора

Горка в парке Победы уже работает. Фото: Александр ЖМУЛИН

Несмотря на заметное потепление после морозов начала декабря, зима в Твери продолжается, снег лежит. Да и морозы должны вот-вот вернуться.

«КП»-Тверь» решила проверить, как в областном центре обстоят дела с таким зимним развлечением, как горки. А знаете ли вы, что горки - это вам не просто так: сколотил скат да катайся? Всё строго регламентировано. Прописано в документации, за исполнением требований которой строго следит Гостехнадзор.

Проверить, по правилам ли обустроены горки Твери, мы отправились в парк Победы и к ТЦ «Декатлон», что в микрорайоне «Южный».

МНОГО УТОК И НЕМАЛО СНЕГА

Первым делом я заехал в парк Победы. Там было много уток, которые в основной массе перешли от реки к артиллерийским орудиям у главного входа. Между ними шныряли наглые галки и медлительные голуби. Проехал какой-то пожилой лыжник, прогуливались редкие прохожие.

Утиный народ. Фото: Александр ЖМУЛИН

Горку я обнаружил, обойдя огороженные дорожки для катания на коньках. Откровенно говоря, они разочаровали - вид у них какой-то неприглядный, частично засыпаны снегом. Ледяной дорожкой бежит лишь узкая лента…

На горке, высотой около трех метров на верхней площадке, оказалось также пустынно. Никто не катался. Горка сама по себе деревянная, покрашена в темно-красный цвет. В голове возникло мрачное предположение: чтобы кровь не видно было… Повторюсь, это черный юмор...

У горки, как положено по стандарту, есть перила на лестнице подъема, скат огорожен с боков бортиками. Рядом - три тюбинга наготове разного размера. И довольно большого - даже взрослый сможет воспользоваться, и поменьше - для детей.

Горка в парке Победы: вид спереди. Фото: Александр ЖМУЛИН

Вышедший ко мне работник площадки был в маске, охотно ответил на вопросы. Рассказал, что горку уже проверил инспектор Гостехнадзора и признал удовлетворительной для эксплуатации. О чем и свидетельство имеется.

- У нас тут с соблюдением безопасности строго, во-первых, конструкция собрана с учетом требований стандарта, во-вторых, во время катаний я и другие работники следим, чтобы дети заходили на горку и скатывались по одному, по очереди то есть, - отметил сотрудник. - Что касается ширины ската, то она также соответствует правилам и не меньше 80 см.

Вид сзади. Фото: Александр ЖМУЛИН

Горка эта платная: на своем тюбинге нужно заплатить 50 рублей и кататься, сколько угодно, за прокатный тюбинг - 200 рублей за час плюс еще удостоверение личности от родителей или 3000 залога.

- Так вы же наблюдаете, зачем залог?

- Так люди бегают, были случаи.

Затем я решил проверить, а есть ли горка в горсаду. Обустроенной нет. Зато есть импровизированная и проверенная годами и сотнями ребятишек - на сходе в центральную аллею со стороны эстрады. Там прекрасно накатанная снежная поверхность. По бокам, правда, расположены каменные скульптуры, но чтобы врезаться в них надо постараться. Впрочем, и скорость там большую на съезде не развить.

В горсаду. Фото: Александр ЖМУЛИН

Там, кстати, катались пара детей на ледянках. За ними следила их бабушка:

- Мы тут живем недалеко, вот и приходим покататься, детям нравится. А так место безопасное, склон плавный, не крутой.

ПЯТЬ МЕТРОВ В ВЫСОТУ

За «Декатлоном» я обнаружил горку заметно повнушительнее, чем в парке Победы. Высотой примерно в пять, а то и все шесть метров, с более длинным и широким скатом. Там тоже имеются бортики и перила. Дерево обработано, чтобы нельзя было порезаться или получить занозу.

Горка за "Декатлоном". Фото: Александр ЖМУЛИН

На съезде полно пространства, машин поблизости нет - в общем, всё с виду безопасно. Смутили, правда, небольшие ограждения чуть дальше съезда по бокам.

Администратор горки Дмитрий, который находился в машине неподалеку, пояснил, что они тут и раньше были - это ограждения дорожки и съезду не мешают.

С другого ракурса. Фото: Александр ЖМУЛИН

Он сообщил, что горка допущена к эксплуатации, техсвидетельство есть, инспектор Гостехнадзора приезжал в понедельник:

- Осмотрел горку, вынес пару замечаний: подровнять снег на скате, восстановить ограждение доступа под горку, тут его детвора успела сломать. Всё это было сделано. Завтра уже планируем открыть горку.

Эта горка тоже платная. Тут покататься даже на своем тюбинге стоит 150 рублей. На прокатном - 200 рублей за час на маленьком, 250 рублей за час на большом (опять же с залогом - водительским удостоверением либо 2000-3000 рублей, сколько точно, еще не определено).

Вид сверху Фото: Александр ЖМУЛИН

ВАЖНО

Требования к зимним горкам

Существует утвержденный государством техстандарт, который касается горок выше 40 см.

Там очень много требований. Вот некоторые из них:

- вещества и покупные изделия, применяемые при изготовлении горки, не должны в процессе эксплуатации оказывать вредное воздействие на посетителей, персонал, зрителей и окружающую среду, выделять опасные по токсичности продукты горения;

- качество используемых материалов, веществ и покупных изделий должно быть подтверждено соответствующими документами о качестве (сертификатами, протоколами испытаний и т. п.);

- материалы из древесины не должны содержать пороков строения, червоточин, синевы и гнили, грибковых поражений, обугленности или ожогов в результате механической обработки и инородных включений;

- материалы из древесины должны иметь защитные покрытия по ГОСТ 20022.0;

- конструкция горки после монтажа должна обеспечивать прочность, устойчивость, жесткость и пространственную неизменность;

- скат горки и выкат на всем своем протяжении должны быть прямыми и не иметь виражей.

- при движении посетителей по горке должны быть исключены любые контакты с посторонними твердыми объектами, расположенными в зоне ската и выката горки;

- горка должна быть зафиксирована или закреплена в грунте;

- результаты монтажа, проверки и испытания горки, выполненные после монтажа, а также результаты демонтажа должны быть документально оформлены;

- горка должна располагаться в стороне от линий электропередачи, объектов с выступами, деревьев, заборов, скамеек, бордюров, проезжих дорог, пешеходных дорожек;

- в горках может использоваться снежное, ледяное, комбинированное или искусственное покрытие.