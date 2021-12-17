Роспотребнадзор рекомендует, но решает заведующая: Дед Мороз и родители - под запретом на утренниках в детсадах Твери

Выплясывать вокруг ёлочки малышня будет в отсутствие зрителей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- На утреннике у ребёнка в садике ни разу не была, - жалуется подруга. - Сначала слишком маленькие были - в яслях не пускают. Потом пандемия. И вот опять Новый год в саду без родителей. Безобразие!

Да, похоже, что новогодние утренники у малышни в этом году пройдут «при пустом зале». По крайней мере, в городских родительских чатах все в один голос сообщают: в наш детский садик на утренник никого не пускают. Часть мам-пап относится к таким запретам спокойно. Другие же искренне переживают и возмущаются факту, что не увидят воочию своих чад в ролях снежинки или зайчика.

- У нас продолжают действовать ограничения, введённые в прошлом году, пока не будет принято иных решений, - ответили на вопрос о правомерности запрета родителям посещать утренники на горячей линии областного Министерства образования.

ПО БУКВЕ ЗАКОНА

За более подробными разъяснениями «КП»-Тверь» обратилась в Роспотребнадзор.

- Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 года № 16 установлены санитарные требования к работе образовательных организаций в условиях распространения коронавируса. Данные санитарные правила действуют до 1 января 2024 года. Согласно этим правилам, в детских садах запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц (групповых ячеек, классов, отрядов и иных), а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций. Однако не установлен запрет на проведение массовых мероприятий в рамках одной дошкольной группы. А также не установлено и требование по ограничению родителям входа в детские дошкольные учреждения, - сообщили «КП»-Тверь» в Управлении Роспотребнадзора по Тверской области.

УТРЕННИКИ ПО ОТДЕЛЬНОСТИ

Проще говоря, новогодние утренники должны проходить отдельно в каждой детсадовской группе и без приглашения со стороны аниматоров и фотографов: роль Дедушки Мороза придётся выполнять кому-то из работников садика. Что до родителей, то их пускать могут - Роспотребнадзор такого запрета не устанавливает. При этом в ведомстве уточняют, что существуют некоторые рекомендации:

- Роспотребнадзор рекомендует, чтобы все присутствующие на утренниках родители имели иммунный статус против коронавируса: либо прошли вакцинацию, либо имели справку о перенесённом за последние шесть месяцев заболевании. Также нужно соблюдать правила рассадки - через полтора метра, защищать дыхательные пути масками и дезинфицировать руки.

Есть и ещё одно, главное, «но»: заведующие могут принять внутреннее решение о недопуске родителей на праздник - исходя из эпидемической ситуации в детском саду или конкретной группе (по аналогии с введением карантина в школах, когда решение остаётся за директором).

- Это решение остаётся на усмотрение руководителя дошкольного учреждения, - резюмировали в Роспотребнадзоре.