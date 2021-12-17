Торжество бурлеска: В Тверь с пышным новогодним шоу приехал «Королевский цирк»

Шоу «Бурлеск» Фото предоставлено пресс-службой Тверского государственного цирка

Знаете ли вы, дамы и господа, что такое бурлеск? Даже лучше так: знаете ли вы, что такое бурлеск, как знает это Заслуженный артист России Гия Эрадзе и артисты его «Королевского цирка»?

Заслуженный артист России Гия Эрадзе Фото предоставлено пресс-службой Тверского государственного цирка

Уже многократно выступавшая в Твери цирковая команда вновь приехала в Тверь, чтобы в новогоднюю пору ошеломить своим новым проектом - шоу «Бурлеск» и подарить волшебство тверским любителям старинного зрелищного искусства.

Маленькую толику представления в преддверие начала выступлений труппы Гии Эрадзе в Тверском цирке мне (как и некоторым моим коллегам) удалось увидеть лично.

И даже маленький отрывок спектакля произвел неизгладимое впечатление на всех гостей: блеск, изобилие, роскошь, ловкость, смелость и масштабность происходящего поразила всех присутствовавших!

В шоу «Бурлеск» исключительно молодые, красивые, талантливые артисты. Каждый - профессионал своего жанра и направления. Поражает не только яркая внешность каждого участника действия, но и роскошные авторские костюмы! Кажется, нет предела фантазии дизайнеров и художников по костюмам. К слову, в Королевском цирке к образам особое внимание и над их созданием трудятся сразу 3 первоклассных специалиста!

Гия Эрадзе рассказал, что только различного оборудования и декораций для этого шоу в Тверь привезли в 20 фурах.

Сам же цирковой спектакль «Бурлеск» создан на основе номеров, покоривших Княжеский дом Монако. Там на 43-м Международном цирковом фестивале (его можно сравнить с цирковым «Оскаром») артисты «Королевского цирка» Гии Эрадзе и компании «Росгосцирк» завоевали главную цирковую награду мира - «Золотого клоуна» Монте-Карло.

- Тверь будет четвертым городом в нашей стране, который увидит этот спектакль, - отметил художественный руководитель-главный режиссер «Королевского цирка».

- Впервые «Бурлеск» был презентован на манеже Московского цирка Никулина на Цветном бульваре и собирал аншлаги в столичном цирке целый год! Покорив сердца столичных зрителей, коллектив отправился в большой всероссийский тур.

Публика сможет увидеть экзотический аттракцион «Африка», зажигательную русскую кадриль с участием дрессированных медведей, номера «Жонглеры на стрелах», «Пегас», «Бронзовые скульптуры», «Царевна-Лебедь», страстное танго «Гимнастов на турниках», воздушных гимнастов на полотнах, харизматичного клоуна Харри и многих других.

Гия Эрадзе отметил грандиозный номер Групповая трансформация «Фаберже» - он уникален, поскольку является единственным в мире. Кроме того, создатель шоу поделился, что перед тверской публикой выступит и наш земляк — представитель цирковой династии эквилибрист Андрей Цаплин. Он представит очень сложный и фантастически зрелищный номер — «Эквилибр на рояле». Действие происходит в струях фонтана, а вокруг танцуют утонченные балерины.

- Номер сложен прежде всего тем, что приходится работать в воде — она соответственно может попадать в глаза, руки скользкими становятся, - прокомментировал для «КП»-Тверь» Андрей.

Он также рассказал, что не забывает про родную Тверь, периодически приезжает сюда.

- Очень рад и снова выступить на манеже тверского цирка перед земляками. - добавил эквилибрист.

Фото предоставлено пресс-службой Тверского государственного цирка

В представлении «Бурлеск» будут участвовать различные животные: пятнистые пони, лошади и далматинцы-наездники, ламы, носухи, лемуры вари и катта, кенгуру, дикобразы, гиббоны, страусы, зебры, медведи и другие.

Фото предоставлено пресс-службой Тверского государственного цирка

Фото предоставлено пресс-службой Тверского государственного цирка

Фото предоставлено пресс-службой Тверского государственного цирка

Новогоднего настроения шоу добавят главные герои зимнего праздника – Дед Мороз и Снегурочка, которые поздравят зрителей с праздниками прямо с новогоднего манежа!

Шоу «Бурлеск» будет гастролировать в Тверском цирке с 18 декабря по 16 января. Гия Эрадзе заметил, что ввиду эпидемиологических ограничений по заполняемости зала в 50%, артисты будут работать по 2-3 шоу в день, чтобы посетить успели все!

Стоимость билетов: от 800 до 2500 рублей. Детям до трех лет - вход бесплатный (при предъявлении свидетельства о рождении).

Все шоу пройдут с соблюдением всех эпидемиологических требований.