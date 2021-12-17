Коронавирус в Твери, последние новости на 17 декабря 2021: поддельное сливочное масло в магазинах и высокотехнологичные операции в больницах

Главные новости региона к этому часу.

Последние новости о коронавирусе в Твери на 17 декабря 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 94154 случая заражения (+339 за сутки).

Выздоровели 83618 пациентов (+463 за сутки).

На карантине - 8303 заболевших, (- 137 за сутки).

Умерли 2233 человек (+13).

Прививку сделали 587 046 человек, за последние сутки – 1 934 человека.

Лидирует в регионе по заболеваемости с начала пандемии Тверь. В областной столице всего зафиксировано 33 126 случая заражения коронавирусом (+132 заразившихся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 7260 (+16),

Ржев - 5261 (+25),

Калининский район - 4289 (+77),

Вышневолоцкий городской округ - 3700 (+13),

Торжок - 3168 (+10),

Кимры - 2711 (+14).

Прививку сделали 588 688 человек, за последние сутки – 1 583 человека.

Графика: Яндекс

В 2021 году в Тверской областной больнице, в рамках нацпроекта «Здравоохранение», был расширен спектр высокотехнологичных операций и закуплено новое оборудование.

Так, в кардиохирургическом отделении начали делать операции по удалению доброкачественных опухолей сердца с протезированием биологических клапанов сердца. Впервые был использован биологический протез (ксенографт).

«Такие протезы формируют структуру кровотока, близкую к физиологической, обладают низкой тромбогенностью, в большинстве случаев позволяют избежать приёма антикоагулянтной терапии», - цитирует пресс-служба Правительства Тверской области слова заведующего кардиохирургическим отделением ОКБ Алексея Анохина.

В нейрохирургическом отделении больницы впервые начали выполняться экстра-интракраниальные микрососудистые анастомозы. Целью их является восстановление мозгового кровоснабжения. Сложная, практически ювелирная операция позволяет создать обходной путь кровоснабжения головного мозга при закупорке или критическом сужении важного сосуда.

В сетевых магазинах Тверской области снова торговали поддельным сливочным маслом. Фальсификат молочных продуктов был выявлен в ходе проверки специалистами Тверской межобластной ветлаборатории.

Пробы были отобраны инспекторами территориального Управления Россельхознадзора в сетевых магазинах Вышнего Волочка, Осташкова, Торжка, а также в доме-интернате для престарелых и инвалидов Тверской области.

Сливочное масло "Традиционное" и "Крестьянское" из Московской и Челябинской областей, Красноярского и Ставропольского края не прошло проверку. В составе продуктов установлено содержание жиров немолочного происхождения.

Результаты проверок направлены в надзорные ведомства для принятия мер.