Коронавирус в Твери, последние новости на 21 декабря 2021: торговля оружием через интернет и штраф за ругань в подъезде

Торговля оружием через интернет и штраф за ругань в подъезде / прокуратура отреагировала.

Последние новости о коронавирусе в Твери на 21 декабря 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 95 477 случаев заражения (+328 за сутки).

Выздоровели 84 916 пациентов (+396 за сутки).

На карантине - 8300 заболевших, (-68 за сутки).

Умерли 2261 человек (ни одного летального случая за сутки не зафиксировано).

Прививку сделал 592 725 человек, за последние сутки - 360 граждан.

Графика: Яндекс

Лидирует по заболеваемости Тверь. В областной столице всего зафиксировано 33 603 случая заражения коронавирусом (+111 заразившийся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 7335 (+20),

Ржев - 5328 (+35),

Калининский район - 4339 (+18),

Вышневолоцкий городской округ - 3748 (+13),

Торжок - 3222 (+15),

Кимры - 2745 (+5),

Кашинский городской округ - 2184 (+14),

Бологовский район 2165 (+9),

Бежецкий район 2152 (+9).

В Тверской области незаконно торговали оружием через Интернет.

Нелидовской межрайонной прокуратурой в ходе мониторинга сети Интернет выявлены четыре сайта по продаже боевого огнестрельного оружия дистанционным способом без лицензии.

Прокуратура обратилась в суд с административным исковым заявлением о признании информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Требования прокурора судом удовлетворены. Сайты заблокированы.

Жительницу Тверской области оштрафовали за ругань в подъезде. В прокуратуру на соседку пожаловалась жительница Сонковского района. Женщина рассказала, что поругалась с 51-летней соседкой на бытовой почве. В ходе конфликта последняя обругала заявительницу неприличными словами, унизив ее честь и достоинство.

Прокуратура провела проверку. На нарушительницу завели дело об административном правонарушении.

За оскорбления женщина оштрафована на 3000 рублей.