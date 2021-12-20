«Парижане» собирали деньги в помощь «детям-бабочкам», играя в Твери

Сцена из спектакля в Твери. Фото: Любовь Абракадаброва

В основании «Парижа» - слияние театральной группы "Алые паруса" и выпускников театральной молодёжной студии "Гримёрка". В труппу вошли люди совершенно разных профессий, которые, помимо своей служебной деятельности, увлечены созданием визуализации современных авторских произведений. Вообще для меня удивительно, как много людей сейчас пытаются примкнуть к искусству; как современного человека, с учётом технологий, развитого интернет-ресурса, телевидения, всё равно не перестаёт вдохновлять и интересовать театр.

18 декабря состоялась премьера первого «парижского» спектакля "Подсмотрено" в ТЦ Морозовский (Морозовский городок на Пролетарке), на сцене студии "Гримёрка". Я там была и горю желанием поделиться что увидела.

Режиссёр и один из основателей «Парижа» Юлия Тюсова перед началом действия рассказала зрителям, что название у проекта не случайное и оно связано с Морозовскими казармами, где и родилась идея создания театра, в котором бы играла рабочая молодёжь. Так же она поделилась, что у «Парижа» пока нет своей постоянной площадки и он будет кочевать по свободным сценам. Впоследствии этот факт для меня объяснил недостаточную техническую оснащённость постановки. Из пламенной речи увлечённого режиссёра, мы узнали, что автор пьесы Александр Цыпкин является попечителем фонда «Дети - бабочки», он предложил сделать показы платными, а средства перечислять в фонд и таким образом помогать детям с необычным заболеванием – буллёзным эпидермолизом. «Парижане» с удовольствием подключились к эстафете добра и искренне верят, что средства, собранные со спектакля, помогут нуждающимся. Однако, цена билета остаётся доступной, на премьеру гостей пускали за 300 рублей. На грядущий спектакль в ДК "Пролетарка" приглашают за 150 рублей.

Далее началась постановка. Нам показали четыре разные бытовые истории, которые могли бы произойти с каждым человеком среднего возраста. Мы оказались сначала в суете вокзала, потом переместились в бар, затем в супружескую постель, а закончилось приключение похоронами. Всё это с юмором, сарказмом, лёгкостью. У меня было ощущение, что я смотрю короткометражные фильмы. Однако, сила и глубина происходящего, живость истории, необыкновенная развязка, возвращала меня в реальность, в которой действительно стоит подумать не только о своей обыденности, но и о людях, для которого такая жизнь предел мечтаний. Бытие маленького человека совершенно незаметно в потоке информации, но тем не менее это и есть настоящая ценность.

Хотелось бы придраться к тому, что актёры иногда запинались, произнося монологи. Но после спектакля один из ведущих актёров и помощник в организации Антон Соколов, мне напомнил, что на сцене сейчас были: риелтор, ювелир, бухгалтеры, работник банка, директор и даже многодетные мамы. Их объединила любовь к сцене, к театру, желание творить искренне и по-настоящему, желание делать мир лучше. Так же он мне рассказал, почему выбрали для постановки произведение модного автора Цыпкина. В общую изоляцию 20-го года они в режиме онлайн тренировали сценическую речь, читая небольшие рассказы, и наткнулись на произведения Александра. Вдохновились, списались с ним, завязали дружбу.

Думаю, что на фоне общей беды - пандемии, совершенно нормально, что состоявшиеся взрослые люди начали задумываться о здоровье будущего поколения, о мире, который мы оставим нашим детям. Настоящее искусство во все времена несло не только развлекательный характер, но и социальный подтекст.