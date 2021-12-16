«Наш Калинин свободен снова»: В Твери отпраздновали День 80-летия освобождения города от немецких оккупантов

Над обелиске Победы зажгли Вечный огонь в память о погибших за Родину в борьбе против гитлеровцев. Фото: Александр ЖМУЛИН

«Над Калинином водружено славное советское знамя… Днем Калинин стал нашим… Гитлеровцы пытались захватом Калинина открыть себе путь к Москве и Ленинграду. Не вышло!» Это выдержки из номера красноармейской газеты Калининского фронта «Вперед на врага», который вышел 17 декабря 1941 года - на следующий день после освобождения нашего города от немецких войск. Сегодня, 16 декабря 2021 года, копию этого номера с огромным заголовком на первой полосе «Калинин наш» раздавали юные ребята у обелиска Победы в центре Твери.

Там сегодня утром в честь 80-летия освобождения нашего города от гитлеровских оккупантов состоялись памятный митинг, возложение цветов и торжественное прохождение тверских военных, курсантов, кадетов и юнармейцев.

Ряд военных и курсантов. Фото: Александр ЖМУЛИН

Уже издали на подходе к площади Победы был прекрасно виден Вечный огонь на самом верху обелиска. Пламя трепетало под порывами небольшого ветра в сером небе.

Каким оно было над городом тогда, 16 декабря 1941-го? Затянутым дымом? Известно, что было холоднее - весь декабрь стояли ощутимые морозы.

А вот что писал тогда по свежим впечатлениям для заметки в газету «Правда» военкор Борис Полевой (настоящая фамилия - Кампов), для которого Тверь перед войной стала родным городом:

«Два красноармейца, взобравшись на крышу старинного здания, где помещался облсовет, подняли на флагшток красный флаг. С Волги рванул ветер, флаг развернулся в морозном воздухе. Мы медленно едем по улицам, огибая вырытые бомбами воронки, срезанные осколками снарядов телеграфные столбы и трупы немецких солдат, кучами и в одиночку валяющиеся на перекрестках, где только что происходил бой… Мы едем мимо сквера. Он почти вырублен немцами на дрова. Посередине его лежат осколки памятника Пушкину. Немцы сделали из него мишень для метания гранат. Черными впадинами окон смотрит на улицу здание сожженной библиотеки. Разрушен театр, которым так гордились калининцы. Черный дым стелется по улицам: это догорают хлебозавод, баня и новые дома на проспекте Чайковского...»

А еще тогда было много снега. Это видно на архивных фотографиях только что отбитого у немцев Калинина...

16 декабря 2021-го погода выдалась хоть и промозглая, но без мороза.

Перед обелиском стройными рядом вытянулись военные, курсанты и юнармейцы, далее вольным порядком - горожане. Привезли уже совсем стареньких ветеранов Великой Отечественной войны - фронтовиков Ивана Петровича Афанасьева, Евгения Александровича Ботикова, Ивана Евгеньевича Кладкевича, Ивана Михайловича Овинникова, Ашота Смбатовича Оганесова, Спартака Андреевича Сычёва. Для них заботливо поставили стулья.

Для ветеранов поставили стулья. Фото: Александр ЖМУЛИН

Всех собравшихся приветствовали губернатор Игорь Руденя и другие представители власти, а также митрополит Тверской и Кашинский Амвросий.

- Этот праздник бесконечно дорог и важен для каждого из нас, - обратился к собравшимся Игорь Руденя. - Это наша гордость и память об одной из самых героических страниц в истории Верхневолжья и всей нашей страны. Калининский фронт внес огромный вклад в контрнаступление наших войск под Москвой, в коренной поворот в истории всей Великой Отечественной войны. Защитники Калинина заслонили собой путь врагу, рвущемуся к столице. Константин Симонов так написал об их подвиге: «Их оставались только десятки, зато каждый из них стоил десяти».

В боях на территории Верхневолжья участвовал Иван Евгеньевич Кладкевич.

У микровона - фронтовик Иван Кладкевич. Фото: ПТО

- Я сам участник Великой Отечественной, освобождал нашу Тверскую землю. Многое видел: разрушенную Тверь, разрушенные города нашей области. Обращаясь к молодежи, хочу сказать: любите свою малую родину и свою страну, знайте свою историю и историю предков, - сказал Иван Евгеньевич.

Участники почтили минутой молчания память героев Великой Отечественной войны, возложили цветы к подножию обелиска и Вечному огню...

Во время возложения цветов губернатор шел с ветеранами. Фото: ПТО

СПРАВКА КП

Фашисты подступили к Калинину 13 октября 1941 года, оккупация длилась 64 дня. 5 декабря 1941 года войска Калининского фронта перешли в наступление. 16 декабря враг был выбит из города. Калинин стал первым областным центром, освобожденным частями Красной Армии.

В ходе Калининской оборонительной операции были сорваны планы немецкого командования по глубокому охвату Москвы с севера. Читайте цикл публикаций "КП"-Тверь" о событиях тех страшных боев.

За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленный защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, в 2010 году Указом Президента Российской Федерации Твери присвоено почетное звание «Город воинской славы».

Всего в годы Великой Отечественной войны на фронт ушли свыше 600 тысяч жителей Калинина и области. На фронтах и в партизанских отрядах погибли более 270 тысяч представителей Верхневолжья. 16 уроженцев Калинина стали Героями Советского Союза.

С одной стороны обелиска организховали небольшую "историческую" площадку. Фото: Александр ЖМУЛИН