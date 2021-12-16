Коронавирус в Твери, последние новости на 16 декабря 2021: Илья Ковальчук в тренерском штабе и приостановка деятельности катка

Илья Ковальчук теперь тренер, а на льду «Губернского» катка не покататься из-за оттепели.

Последние новости о коронавирусе в Твери на 16 декабря 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 93815 случаев заражения (+346 за сутки).

Выздоровели 83155 пациентов (+403 за сутки).

На карантине - 8440 заболевших, (- 66 за сутки).

Умерли 2220 человек (+9).

Прививку сделали 587 046 человек, за последние сутки – 1 934 человека.

Лидирует в регионе по заболеваемости с начала пандемии Тверь. В областной столице всего зафиксировано 32 994 случая заражения коронавирусом (+105 заразившихся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 7244 (+22),

Ржев - 5236 (+19),

Калининский район - 4272 (+10),

Вышневолоцкий городской округ - 3687 (+12),

Торжок - 3158 (+13),

Кимры - 2697 (+14).

Графика: Яндекс

В Твери, в связи с погодными условиями, закрыли каток "Губернский" на Тверском ипподроме.

В четверг и пятницу, 16 и 17 декабря, он закрыт для посетителей. Об открытии будет сообщено дополнительно в группе катка в соцсети.

Напомним, что в Твери ледовые площадки на открытом воздухе обустроены в парке Победы, на площади Славы, у ТЦ "Рубин" и у "Декатлона".

Хоккейный турнир - Кубок Первого канала начался с матча между Россией и Канадой. Две легендарные командны сошлись в ледовом проивостоянии на "ЦСКА-Арене" в Москве 15 декабря.

Результат игры уже известен: сборная России обыграла Канаду со счетом 4:3.

Примечательно то, что сборная России выступает под руководством нового тренерского состава. В качестве главного тренера дебютирует Алексей Жамнов. Также в штаб национальной сборной вошел знаменитый хоккеист из Твери Илья Ковальчук. В штабе Кови отметился в качестве менеджера по работе с игроками. В состав штаба входят и другие легенды хоккея.

Отметим, что Кубок Первого канала - это международный хоккейный турнир, он проводится в России с 1967 года. Это последний турнир перед зимней Олимпиадой в Пекине, которая начнется в феврале 2022 года.