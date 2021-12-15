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Общество15 декабря 2021 17:05

Хорошо идут тигры в технике Гжель: Продавцы на рождественской ярмарке в Твери в предвкушении праздничной выручки

«КП»-Тверь» узнала, как сейчас дела у уличных торговцев
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Ярмарка открыта на улице Трехсвятской, ее украшает вот такая оригинальная елка.

Ярмарка открыта на улице Трехсвятской, ее украшает вот такая оригинальная елка.

Фото: Александр ЖМУЛИН

На отрезке улицы Трехсвятской (с стороны улицы Новоторжской) до пересечения с бульваром Радищева вдоль широкой пешеходной дороги выстроились белые домики, крыши которых красиво присыпаны снегом. Из некоторых льется веселая музыка. А витрины зазывно пестрят товарами - новогодними и не очень сувенирами, елочными игрушками, теплыми варежками и носками, медом и т. д. Дополняет картину оригинальная деревянная елка, закручивающаяся по спирали...

Между домиками, топча ногами грязно-серый снег, неспешно (а кто и спешно) слоняются немногочисленные люди, приглядываясь, прицениваясь к продукции.

Ярмарка будет работать до 9 января.

Ярмарка будет работать до 9 января.

Фото: Александр ЖМУЛИН

Такую картину застал на тверском Арбате корреспондент «КП»-Тверь» в середине дня 15 декабря. Пока губернатор отвечал на вопросы на итоговой ежегодной пресс-конференции, я отправился посмотреть на новогоднюю (или рождественскую, как кому больше нравится) ярмарку в центре Твери и узнать, как там идет торговля.

Честно говоря, новогоднего и даже предновогоднего настроения при виде всего этого великолепия не возникло. К слову, впечатления и атмосферу портило уныло-серое небо. Не хватало голубой небесной синевы, морозца… Ну или вечера, когда на «Трехе» рядом с домиками новогодней ярмарки зажигается праздничная конструкция в виде елочного шара.

Первым делом я подошел к домику, в «окне» которого рядами лежала и стояла разноцветная сувенирная продукция. Продавец - скучающий молодой мужчина - охотно ответил, что торговля идет пока средне, не то, чтобы плохо, но и не то, чтобы хорошо.

- Пока наплыва нет, хотя в выходные народ, конечно, активизируется, продажи растут. Ждем наплыва ближе к Новому году, - прокомментировал он.

- А что охотней всего у вас берут?

- Очень хорошо идут тигры в технике Гжель.

Вот и "гжелевые" тигры среди других сувениров.

Вот и "гжелевые" тигры среди других сувениров.

Фото: Александр ЖМУЛИН

Две приветливые женщины в домике неподалеку, торгующие также различными сувенирами и игрушками, сказали, что в принципе довольны продажами, но также ждут увеличения количества покупателей ближе к Новому году. У них, кстати, тоже есть керамические тигры, но гвоздь продаж не они.

- У нас люди очень хорошо покупают тверскую деревянную игрушку. Вот ее образцы, - сказали мне продавщицы.

Женщины указали на симпатичные и немного смешные фигурки различных дивчин,парней и животных.

Среди прочего представлена тверская деревянная игрушка.

Среди прочего представлена тверская деревянная игрушка.

Фото: Александр ЖМУЛИН

Пройдя дальше, я увидел возвышающуюся чуть ли не посередине дороги могучую фигуру. Крупный мужчина с серебристой щетиной пристально наблюдал за домиком, на витрине которого были щедро выставлены баночки с медом. Рядом с ними - маленькие фигурки елок из того же, но затвердевшего продукта жизнедеятельности пчел. При этом в домике никого не было.

- А это вы медом торгуете, ваша палатка, то есть, пардон, домик? - спросил я, повинуясь проблеску интуиции, у этого самого мужчины.

- Да, а что, - ответил он несколько мрачновато на первый взгляд.

Но тут же разговорился. Рассказал, что он уже шестой год подряд приезжает в Тверь торговать на новогодней ярмарке медом со своей пасеки под Кимрами.

Мужчина и его домик с медом, от разговора отвлекла покупательница.

Мужчина и его домик с медом, от разговора отвлекла покупательница.

Фото: Александр ЖМУЛИН

- Раз приезжаете, торговля неплохо идет, да?

- Да, довольно хорошо.

- А сколько аренда домика тут стоит?

Тут мужчина почему-то решил уйти от конкретного ответа:

- Нормально.

- Дороговато или действительно адекватно? - не сдался я.

- Говорю же, нормально, - не сдался он.

Ну так тому и быть…

Далее в одном из домиков меня привлекли искусно вырезанные из дерева фигурки медведей. Как выяснилось, ими, а также некоторой другой сувенирной продукцией торгует Михаил из Ржева. Фигурки вырезает сам.

- А почему медведи, у нас же год тигра на носу?

- Я окончил Богородский филиал Высшей школы Народных Искусств по специальности «мастер резьбы по дереву». Там символ - медведь, это символ чего-то такого русского, мощного. Тигра, кстати, тоже пытался вырезать, но мне больше медведи нравятся, - ответил Михаил.

Ну, с таким именем - какие тигры, действительно? Конечно, медведи.

Домик с медведями и не только.

Домик с медведями и не только.

Фото: Александр ЖМУЛИН

И, кстати, в итоге я все-таки узнал, сколько здесь стоит аренда одного домика на месяц. Один из продавцов сказал… 22 тысячи рублей. Нормально, видимо. В Москве так раз в 10 дороже на новогодней ярмарке поторговать обойдется.

Работает ярмарка на Трехсвятской с 11:00 до 20:00 до 9 января ежедневно, кроме 1 и 2 января.

Пока наплыва нет, но торговля идет, люди интересуются. покупают.

Пока наплыва нет, но торговля идет, люди интересуются. покупают.

Фото: Александр ЖМУЛИН

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