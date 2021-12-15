Хорошо идут тигры в технике Гжель: Продавцы на рождественской ярмарке в Твери в предвкушении праздничной выручки

Ярмарка открыта на улице Трехсвятской, ее украшает вот такая оригинальная елка.
Фото: Александр ЖМУЛИН
На отрезке улицы Трехсвятской (с стороны улицы Новоторжской) до пересечения с бульваром Радищева вдоль широкой пешеходной дороги выстроились белые домики, крыши которых красиво присыпаны снегом. Из некоторых льется веселая музыка. А витрины зазывно пестрят товарами - новогодними и не очень сувенирами, елочными игрушками, теплыми варежками и носками, медом и т. д. Дополняет картину оригинальная деревянная елка, закручивающаяся по спирали...
Между домиками, топча ногами грязно-серый снег, неспешно (а кто и спешно) слоняются немногочисленные люди, приглядываясь, прицениваясь к продукции.
Ярмарка будет работать до 9 января.
Фото: Александр ЖМУЛИН
Такую картину застал на тверском Арбате корреспондент «КП»-Тверь» в середине дня 15 декабря. Пока губернатор отвечал на вопросы на итоговой ежегодной пресс-конференции, я отправился посмотреть на новогоднюю (или рождественскую, как кому больше нравится) ярмарку в центре Твери и узнать, как там идет торговля.
Честно говоря, новогоднего и даже предновогоднего настроения при виде всего этого великолепия не возникло. К слову, впечатления и атмосферу портило уныло-серое небо. Не хватало голубой небесной синевы, морозца… Ну или вечера, когда на «Трехе» рядом с домиками новогодней ярмарки зажигается праздничная конструкция в виде елочного шара.
Первым делом я подошел к домику, в «окне» которого рядами лежала и стояла разноцветная сувенирная продукция. Продавец - скучающий молодой мужчина - охотно ответил, что торговля идет пока средне, не то, чтобы плохо, но и не то, чтобы хорошо.
- Пока наплыва нет, хотя в выходные народ, конечно, активизируется, продажи растут. Ждем наплыва ближе к Новому году, - прокомментировал он.
- А что охотней всего у вас берут?
- Очень хорошо идут тигры в технике Гжель.
Вот и "гжелевые" тигры среди других сувениров.
Фото: Александр ЖМУЛИН
Две приветливые женщины в домике неподалеку, торгующие также различными сувенирами и игрушками, сказали, что в принципе довольны продажами, но также ждут увеличения количества покупателей ближе к Новому году. У них, кстати, тоже есть керамические тигры, но гвоздь продаж не они.
- У нас люди очень хорошо покупают тверскую деревянную игрушку. Вот ее образцы, - сказали мне продавщицы.
Женщины указали на симпатичные и немного смешные фигурки различных дивчин,парней и животных.
Среди прочего представлена тверская деревянная игрушка.
Фото: Александр ЖМУЛИН
Пройдя дальше, я увидел возвышающуюся чуть ли не посередине дороги могучую фигуру. Крупный мужчина с серебристой щетиной пристально наблюдал за домиком, на витрине которого были щедро выставлены баночки с медом. Рядом с ними - маленькие фигурки елок из того же, но затвердевшего продукта жизнедеятельности пчел. При этом в домике никого не было.
- А это вы медом торгуете, ваша палатка, то есть, пардон, домик? - спросил я, повинуясь проблеску интуиции, у этого самого мужчины.
- Да, а что, - ответил он несколько мрачновато на первый взгляд.
Но тут же разговорился. Рассказал, что он уже шестой год подряд приезжает в Тверь торговать на новогодней ярмарке медом со своей пасеки под Кимрами.
Мужчина и его домик с медом, от разговора отвлекла покупательница.
Фото: Александр ЖМУЛИН
- Раз приезжаете, торговля неплохо идет, да?
- Да, довольно хорошо.
- А сколько аренда домика тут стоит?
Тут мужчина почему-то решил уйти от конкретного ответа:
- Нормально.
- Дороговато или действительно адекватно? - не сдался я.
- Говорю же, нормально, - не сдался он.
Ну так тому и быть…
Далее в одном из домиков меня привлекли искусно вырезанные из дерева фигурки медведей. Как выяснилось, ими, а также некоторой другой сувенирной продукцией торгует Михаил из Ржева. Фигурки вырезает сам.
- А почему медведи, у нас же год тигра на носу?
- Я окончил Богородский филиал Высшей школы Народных Искусств по специальности «мастер резьбы по дереву». Там символ - медведь, это символ чего-то такого русского, мощного. Тигра, кстати, тоже пытался вырезать, но мне больше медведи нравятся, - ответил Михаил.
Ну, с таким именем - какие тигры, действительно? Конечно, медведи.
Домик с медведями и не только.
Фото: Александр ЖМУЛИН
И, кстати, в итоге я все-таки узнал, сколько здесь стоит аренда одного домика на месяц. Один из продавцов сказал… 22 тысячи рублей. Нормально, видимо. В Москве так раз в 10 дороже на новогодней ярмарке поторговать обойдется.
Работает ярмарка на Трехсвятской с 11:00 до 20:00 до 9 января ежедневно, кроме 1 и 2 января.
Пока наплыва нет, но торговля идет, люди интересуются. покупают.
Фото: Александр ЖМУЛИН