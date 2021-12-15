Хорошо идут тигры в технике Гжель: Продавцы на рождественской ярмарке в Твери в предвкушении праздничной выручки

Ярмарка открыта на улице Трехсвятской, ее украшает вот такая оригинальная елка. Фото: Александр ЖМУЛИН

На отрезке улицы Трехсвятской (с стороны улицы Новоторжской) до пересечения с бульваром Радищева вдоль широкой пешеходной дороги выстроились белые домики, крыши которых красиво присыпаны снегом. Из некоторых льется веселая музыка. А витрины зазывно пестрят товарами - новогодними и не очень сувенирами, елочными игрушками, теплыми варежками и носками, медом и т. д. Дополняет картину оригинальная деревянная елка, закручивающаяся по спирали...

Между домиками, топча ногами грязно-серый снег, неспешно (а кто и спешно) слоняются немногочисленные люди, приглядываясь, прицениваясь к продукции.

Ярмарка будет работать до 9 января. Фото: Александр ЖМУЛИН

Такую картину застал на тверском Арбате корреспондент «КП»-Тверь» в середине дня 15 декабря. Пока губернатор отвечал на вопросы на итоговой ежегодной пресс-конференции, я отправился посмотреть на новогоднюю (или рождественскую, как кому больше нравится) ярмарку в центре Твери и узнать, как там идет торговля.

Честно говоря, новогоднего и даже предновогоднего настроения при виде всего этого великолепия не возникло. К слову, впечатления и атмосферу портило уныло-серое небо. Не хватало голубой небесной синевы, морозца… Ну или вечера, когда на «Трехе» рядом с домиками новогодней ярмарки зажигается праздничная конструкция в виде елочного шара.

Первым делом я подошел к домику, в «окне» которого рядами лежала и стояла разноцветная сувенирная продукция. Продавец - скучающий молодой мужчина - охотно ответил, что торговля идет пока средне, не то, чтобы плохо, но и не то, чтобы хорошо.

- Пока наплыва нет, хотя в выходные народ, конечно, активизируется, продажи растут. Ждем наплыва ближе к Новому году, - прокомментировал он.

- А что охотней всего у вас берут?

- Очень хорошо идут тигры в технике Гжель.

Вот и "гжелевые" тигры среди других сувениров. Фото: Александр ЖМУЛИН

Две приветливые женщины в домике неподалеку, торгующие также различными сувенирами и игрушками, сказали, что в принципе довольны продажами, но также ждут увеличения количества покупателей ближе к Новому году. У них, кстати, тоже есть керамические тигры, но гвоздь продаж не они.

- У нас люди очень хорошо покупают тверскую деревянную игрушку. Вот ее образцы, - сказали мне продавщицы.

Женщины указали на симпатичные и немного смешные фигурки различных дивчин,парней и животных.

Среди прочего представлена тверская деревянная игрушка. Фото: Александр ЖМУЛИН

Пройдя дальше, я увидел возвышающуюся чуть ли не посередине дороги могучую фигуру. Крупный мужчина с серебристой щетиной пристально наблюдал за домиком, на витрине которого были щедро выставлены баночки с медом. Рядом с ними - маленькие фигурки елок из того же, но затвердевшего продукта жизнедеятельности пчел. При этом в домике никого не было.

- А это вы медом торгуете, ваша палатка, то есть, пардон, домик? - спросил я, повинуясь проблеску интуиции, у этого самого мужчины.

- Да, а что, - ответил он несколько мрачновато на первый взгляд.

Но тут же разговорился. Рассказал, что он уже шестой год подряд приезжает в Тверь торговать на новогодней ярмарке медом со своей пасеки под Кимрами.

Мужчина и его домик с медом, от разговора отвлекла покупательница. Фото: Александр ЖМУЛИН

- Раз приезжаете, торговля неплохо идет, да?

- Да, довольно хорошо.

- А сколько аренда домика тут стоит?

Тут мужчина почему-то решил уйти от конкретного ответа:

- Нормально.

- Дороговато или действительно адекватно? - не сдался я.

- Говорю же, нормально, - не сдался он.

Ну так тому и быть…

Далее в одном из домиков меня привлекли искусно вырезанные из дерева фигурки медведей. Как выяснилось, ими, а также некоторой другой сувенирной продукцией торгует Михаил из Ржева. Фигурки вырезает сам.

- А почему медведи, у нас же год тигра на носу?

- Я окончил Богородский филиал Высшей школы Народных Искусств по специальности «мастер резьбы по дереву». Там символ - медведь, это символ чего-то такого русского, мощного. Тигра, кстати, тоже пытался вырезать, но мне больше медведи нравятся, - ответил Михаил.

Ну, с таким именем - какие тигры, действительно? Конечно, медведи.

Домик с медведями и не только. Фото: Александр ЖМУЛИН

И, кстати, в итоге я все-таки узнал, сколько здесь стоит аренда одного домика на месяц. Один из продавцов сказал… 22 тысячи рублей. Нормально, видимо. В Москве так раз в 10 дороже на новогодней ярмарке поторговать обойдется.

Работает ярмарка на Трехсвятской с 11:00 до 20:00 до 9 января ежедневно, кроме 1 и 2 января.