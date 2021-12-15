Коронавирус в Твери, последние новости на 15 декабря 2021: новая выплата для детей войны и увеличение ежемесячной надбавки Почетным гражданам Тверской области

Новые меры соцподдержки вводят в регионе.

Последние новости о коронавирусе в Твери на 15 декабря 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 93469 случаев заражения (+355 за сутки).

Выздоровели 82752 пациента (+489 за сутки).

На карантине - 8506 заболевших, (- 142 за сутки).

Умерли 2211 человек (+8).

Прививку сделали 585490 человек, за последние сутки – 1024 человек.

Лидирует в регионе по заболеваемости с начала пандемии Тверь. В областной столице всего зафиксировано 32 879 случаев заражения коронавирусом (+126 заразившихся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 7222 (+12),

Ржев - 5217 (+29),

Калининский район - 4262 (+6),

Вышневолоцкий городской округ - 3675 (+16),

Торжок - 3145 (+22),

Кимры - 2683 (+4).

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С 2022 года в регионе вводится новая выплата для детей войны, а также увеличивается размер ежемесячной надбавки Почетным гражданам Тверской области. 14 декабря на заседании областного правительства рассмотрены предполагаемые изменения в региональном законодательстве.

Гражданам со статусом детей войны будут ежемесячно выплачивать по 800 рублей из областного бюджета. Это распространяется на тех пожилых людей, которые не имеют других льготных статусов и не получают никаких ежемесячных выплат.

"Ветеранам труда" с этим статусом повысят размер имеющихся пособий до 800 рублей.

Новая мера соцподдержки детей войны вводится по инициативе губернатора Игоря Рудени.

Общее число получателей выплаты в регионе составит почти 47 тысяч человек. Из них более 38 500 - жители, имеющие статус «Ветеран труда Тверской области» или «Ветеран труда». Свыше 8300 граждан - дети войны, не получающие в настоящее время никаких выплат.

Дети войны в этом году получили право на внеочередное обслуживание в филиалах МФЦ.

Закон «О детях войны в Тверской области» принят в 2019-м.

Также на заседании одобрена законодательная инициатива об увеличении ежемесячной выплаты Почетным гражданам Тверской области с 3 тыс. рублей до 25 тыс. Сейчас в регионе проживает 19 таких граждан.