Досуг в Твери с 15 по 22 декабря: Очаровательное трио и виртуозы баяна, «Маша и Медведи», новогодняя сказка и зимняя живопись

В городе не останавливается культурная жизнь, залы ждут публику. Фото: Тверская филармония

КОНЦЕРТЫ

Музыка манит в любовь...

И вновь вкусить прекрасных звуков приглашает Тверская филармония.

18 декабря в 12:00 в малом зале начнется концерт под названием «Если любишь...»

На сцену выйдет трио «Очарование». В его состав вошли солисты Тверской филармонии – заслуженная артистка России Татьяна Скворцова (сопрано), Татьяна Николаенко (гитара) и Анна Позднякова (скрипка).

Репертуар трио «Очарование» весьма многообразен. В том числе - это музыка барокко. Слово «барокко» предположительно происходит от португальского perola barroca - жемчужина причудливой формы. Между прочим, в эпоху этой музыки ( конец XVI - первая половина XVIII веков) родились такие гениальные произведения, как фуги Иоганна Себастьяна Баха и «Времена года» Антонио Вивальди.

В этот раз трио сыграет произведения композиторов той эпохи Скарлатти и Перголези XVIII века, а также произведения Консуэло Веласкес начала XX века. Она была композитором знаменитых мексиканских баллад, в том числе знаменитой «Bésame mucho».

Цена билетов: 350 рублей.

20 декабря в 18:30 филармония приглашает на концерт ансамбля баянистов «Русский тембр». Публику порадуют музыкальным представлением под названием «Музыкальный карнавал».

В программе: произведения Г. Свиридова, Дж. Россини, П. Чайковского, Л. Армстронга, А. Пьяццоллы и других.

«Виртуозы аккордеонной музыки» – так в Европе называют выдающийся коллектив ансамбль «Русский тембр». 39 лет Лауреаты Всероссийских и Международных конкурсов играют вместе на уникальных инструментах – тембровых баянах.

Игру музыкантов отличает самобытные красочные аранжировки, высочайшее индивидуальное и ансамблевое мастерство, обаяние и юмор...

Цена билетов: от 300 до 500 рублей.

Возрастные ограничения на оба концерта: 6+

Макарова с акустикой

19 декабря в 18:00 Клуб BIGBEN приглашает на акустический концерт Маши Макаровой и ее группы «Маша и Медведи». Это возможность в уютной атмосфере услышать известные и неизвестные песни весьма оригинального коллектива в новой музыкальной обработкe. Скорее всего прозвучат такие рокхиты, как «Любочка», «Рейкьявик», «Земля» и другие.

Остается надеется, что концерт не отменят.

Цена билета: от 1000 до 1500 рублей.

Возрастные ограничения: 12+

СПЕКТАКЛИ

Добро пожаловать в сказку

21 декабря в 11:00 и 22 декабря в 13:30 Тверской театр кукол приглашает детей и их родителей на праздничный спектакль «Новый год в Тридевятом царстве». Это - это яркая, добрая и веселая постановка с персонажами русских народных сказок. Представление включает в себя увлекательную часть с игровыми элементами.

Цена билета: 300 рублей.

Возрастные ограничения: 0+

ВЫСТАВКИ

Зимние дни

Так называется выставка, которая 17 декабря откроется в лекционном зале Тверского городского музейно-выставочного центра.

В экспозиции будут представлены картины студентов Тверского художественного колледжа им А.Г. Венецианова. 16 работ – 16 разных прочтений зимы и как времени года, и как состояния души.

Цена билетов: от 50 до 80 рублей, для детей до 7 лет — бесплатно.

Возрастные ограничения: 6+