Хуже, чем в Ленобласти, но лучше, чем в Магадане: Тверская область на 48-м месте в стране по вводу жилья

За 11 месяцев в регионе построили 6643 новые квартиры. Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Темпы ввода жилья в Верхневолжье радуют стабильностью!» - отмечают в Тверьстате. Главное статистическое ведомство региона подготовило информацию о ситуации в сфере строительства, в том числе жилищного.

В Тверской области за 11 месяцев 2021 года было построено 6643 квартиры. Большинство - однокомнатные, их сдали 2030. Двушек чуть меньше - 1945, трёшек - 491.

Это самая свежая статистика. Другие показатели пока посчитаны за 10 месяцев - с января по октябрь.

Темпы строительства жилья немного, но ускорились. С января по октябрь 2021 года построено на 4,5% больше, чем за тот же период 2020-го.

Всего за 10 месяцев в нашем регионе было введено 461,7 тысячи квадратных метров жилых помещений.

Соотнеся количество введённых жилых метров с численностью населения в регионах страны, «КП»-Тверь» рассчитала рейтинг субъектов РФ по вводу жилья и определила место, которое занимает в нём Тверская область.

Объём введённого жилья в Тверской области за 10 месяцев текущего года составил 0,37 кв. м на человека. По данному показателю наш регион оказался на 48-м месте среди 85 регионов страны. Больше всего жилья сдано в Ленобласти (1,57 кв. м на человека). Меньше всего - в Магаданской области (0,03 кв. м на человека).

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Сколько стоит дом построить

36 254 рубля - средняя стоимость строительства одного «квадрата» жилья в Тверской области.

37 655 рублей - стоимость строительства квадратного метра жилья в сельской местности.

35 902 рубля - стоимость строительства квадратного метра жилья в городе.

А КАК У СОСЕДЕЙ

В рейтинге субъектов РФ по вводу жилья (в расчёте на одного человека) мы, увы, отстаём от всех наших соседей:

Московская область - 2-е место (1,08 кв. м на человека)

Ярославская область - 22-е место (0,52 кв. м на человека)

Новгородская область - 32-е место (0,45 кв. м на человека)

Псковская область - 36-е место (0,44 кв. м на человека)

Смоленская область - 43-е место (0,41 кв. м на человека)

Вологодская область - 46-е место (0,38 кв. м на человека)

Тверская область - 48-е место (0,37 кв. м на человека)