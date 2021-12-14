Впереди 1281 км работ: В Тверской области планируется наращивать темпы ремонта дорог

С 2016-го по 2022-й в регионе отремонтировали свыше 1600 км дорог. Фото: ПТО

Как известно, по протяженности дорог Тверская область с 15 021 км уверенно лидирует в ЦФО. Мы на более чем 900 км опережаем даже Подмосковье. Такие масштабы требуют соответствующих объемов дорожного ремонта. К счастью, в регионе они последние несколько лет заметно растут (во многом благодаря средствам нацпроекта). В планах областной власти не сбавлять обороты. Эту тему 14 декабря обсуждали на заседании правительства региона.

Рассматривался проект программы дорожных работ на региональных и межмуниципальных дорогах в 2022-2025 годах.

На заседании областного правительства. Фото: ПТО

Губернатор Игорь Руденя сразу отметил позитивный результат:

- В Тверской области начиная с 2016 года приведено в нормативное состояние более полутора тысяч километров региональных и межмуниципальных дорог. При этом ежегодный объём ремонтных работ вырос в 3,5 раза.

Сравните: если в 2016-м в Верхневолжье было отремонтировано 112 км дорог, то уже в 2019-м - свыше 300 км, а в 2021-м - 391 км. Конечно же, выросли и объемы финансирования - с 3,5 млрд рублей в 2016-м до 12,6 млрд в 2021-м.

Глава региона подчеркнул, что необходимо увеличить темпы дорожного ремонта при строгом соблюдении стандартов качества и сроков выполнения работ.

. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

По мнению Игоря Рудени, приоритет в ремонте надо отдавать автотрассам, ведущим к предприятиям, создаваемым в рамках инвестпроектов, важным туристическим местам, а также школьным маршрутам.

Планы в цифрах озвучил новый министр транспорта региона Сергей Верхоглядов. Он сообщил, что, согласно проекту программы, с 2022 по 2025 год в регионе планируется отремонтировать 1281 км региональных и межмуниципальных дорог. Без учета федеральных денег на это в ближайшие четыре года запланировано направить 57,2 млрд рублей областных средств.

. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

Верхоглядов выделил несколько важных трасс, где продолжатся ремонтные работы.

Это Тверь - Бежецк - Весьегонск - Устюжна» (32,2 км отремонтировали, до 1 сентября 2023 года осталось еще свыше 112 км), Торжок - Осташков (27,9 км отремонтировали, до 1 сентября 2023 года осталось свыше 58 км), Дубна - Кимры - Горицы (47,2 км отремонтировали, в 2022-м осталось 13,4 км), Устюжна - Сандово - Молоково - Хабоцкое (в 2022-м отремонтируют свыше 25 км), Спирово - Козлово - Ососье (23,7 км - в 2022-м), Ржев - Сухуша (33,8 км - в 2022-м), Эскино - Трестино - Жданово (40,6 км - до 28 ноября 2025-го).

С 2022 года начнется поэтапное обновление дорог: Вышний Волочек - Бежецк - Сонково (36,4 км должны отремонтировать за три года), участок дороги Тверь - Ржев в Старице (3 км до 1 сентября 2024-го), Бежецк - Поречье (23,9 км - до 1 сентября 2024-го, а также подъезда к Зубцову (3,2 км - до 1 сентября 2024-го).

Кроме того, продолжится строительство подъездных дорог к инвестплощадкам ООО «Орион Интернейшнл Евро», АО «Торговая компания «Альфа»» (дорога Тверь - Лотошино - Шаховская - Уваровка). Также до 30 октября (согласно контракту) будет построено 3,4 км дороги Москва - Рига - Ржев за 1,9 млрд рублей.

Всего до 2025 года будет реконструировано и построено 43 объекта, на 15 из которых уже заключены госконтракты.

Глава региона поручил включить в госконтракты по ремонту дорог в муниципалитетах, где пустят автобусы «Транспорта Верхневолжья», установку фонарей и остановочных павильонов.

В Верхневолжье также по нацпроекту будет реконструировано 36 мостов и путепроводов. Среди них - мосты через реки Большая Лоча в Ржеве, Волгу в Пено, Тьму у деревни Скоморохово в Торжокском районе, а также путепровод через железную дорогу в поселке Редкино.

В Твери под особым контролем со стороны областного правительства будет строительство Западного моста (на него направят свыше 13,3 млрд рублей), путепровода на улице Фрунзе, четырех вылетных магистралей, реконструкция мостов через ручьи Перемерковский и Бортниковский.

В 2022 году продолжится ремонт подъездов к больницам - в планы попали 23 дороги.

Игорь Руденя подчеркнул: все конкурентные процедуры необходимо завершить в I квартале 2022 года, ремонтные работы - до 1 октября, а вблизи образовательных учреждений - к 1 сентября.

. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

.

. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

. Фото: Алексей АНДРЕЕВ