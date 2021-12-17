«Бодрящий русский морозец»: прогноз на новогоднюю ночь в Тверской области

Прогноз погоды на новогоднюю ночь в Твери дали синоптики. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Какой будет погода на новогоднюю ночь в Твери? Этот вопрос интересует всех по мере приближения праздника. Однако, нужно ещё пережить сильные морозы. Холодный фронт в последнюю неделю декабря распространится на большую часть европейской России. Заденет и Тверскую область. Такой прогноз дал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

С 21 по 25 декабря ожидается аномально холодная погода со средней суточной температурой на 7-12 градусов ниже климатической нормы. Гидрометцентр прогнозирует морозы до -30. Самым холодным днём станет пятница, 24 декабря.

Потом морозы ослабнут, «велика вероятность встречать Новый год не в условиях сопливой погоды», прокомментировал Тишковец.

В последние дни декабря ожидается лишь бодрящий легкий морозец до минус 4-5 градусов. А в Новый год регион войдёт с температурой, близкой к нулевым значениям.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.